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Захватчики обстреляли Херсон из минометов, есть жертва
Войска РФ 23 апреля обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он отметил, что враг атаковал областной центр после обеда. Оккупанты применили минометы.
Жертвой в результате действий россиян стал 80-летний дедушка.
Напомним, в течение 22 апреля войска РФ совершили 54 обстрела Херсонской области В результате один человек погиб, а двое получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, оккупанты обстреляли один из парков Херсона. Сообщалось, что 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы.
А 23 апреля войска захватчики массированно обстреляли село Кизомис Белозерской общины в Херсонской области, ранив двух гражданских.