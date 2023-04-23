Захватчики обстреляли Херсон из минометов, есть жертва

Войска РФ 23 апреля обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что враг атаковал областной центр после обеда. Оккупанты применили минометы.

Жертвой в результате действий россиян стал 80-летний дедушка.

Напомним, в течение 22 апреля войска РФ совершили 54 обстрела Херсонской области В результате один человек погиб, а двое получили ранения.

В частности, оккупанты обстреляли один из парков Херсона. Сообщалось, что 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы.

А 23 апреля войска захватчики массированно обстреляли село Кизомис Белозерской общины в Херсонской области, ранив двух гражданских.