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В Запорожье раздались взрывы: что известно
Жители Запорожья днем 19 августа слышали звуки взрывов, в этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что жители областного центра слышали результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
"Подробности будут уточнены. Жертв нет. Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила воздушной тревоги", — обратился Старух к горожанам.
Ранее, в июле, также сообщалось, что в Запорожье была слышна серия взрывов. Тогда российские военные открыли огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по некоторым населенным пунктам на линии столкновения в Запорожской области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме обстрелов населенных пунктов, в Запорожье оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.