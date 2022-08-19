В Запорожье раздались взрывы: что известно

Жители Запорожья днем 19 августа слышали звуки взрывов, в этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что жители областного центра слышали результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

"Подробности будут уточнены. Жертв нет. Сохраняем спокойствие и соблюдаем правила воздушной тревоги", — обратился Старух к горожанам.

Ранее, в июле, также сообщалось, что в Запорожье была слышна серия взрывов. Тогда российские военные открыли огонь из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по некоторым населенным пунктам на линии столкновения в Запорожской области.

Кроме обстрелов населенных пунктов, в Запорожье оккупанты начали поджигать пшеничные поля, чтобы взорвать продовольственную безопасность Украины.