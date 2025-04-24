100 дней Трампа: Европа перезапускает ВПК и вытесняет с рынка американских производителей оружия

Несмотря на то, что американский военно-промышленный комплекс является одним из традиционных спонсоров Республиканской партии США, за 100 дней каденции президента-республиканца Дональда Трампа позиции американских оборонных компаний слабеют из-за его непредсказуемой внешней политики. В то же время традиционный рынок сбыта для американского оружия — Европейский Союз — пытается возродить собственную оборонную промышленность, поэтому акции европейских вооруженных гигантов, таких как Rheinmetall, стремительно растут в цене .

Начало войны в Украине и стремительное увеличение расходов российского бюджета на оборону вызвало у ЕС опасения, что после Украины следующей целью РФ может стать кто-то из членов ЕС. Эти страхи усугубила прохладная политика новой администрации Белого дома в отношении своих союзников по НАТО в Европе. Президент США не раз заявлял, что европейские страны должны защищать себя самостоятельно. При этом главным противником США Трамп и его администрация считают не Путина, а Китай.

Первым стимулом к увеличению оборонных бюджетов стала позиция Трампа, относительно помощи Украине, которую он и вице-президент США Джей Ди Венс озвучивали еще во время избирательной кампании. европейскими союзниками добавили заявления Белого дома о возможности аннексии Гренландии.

Европа перевооружается

С одной стороны Трамп таки добился своего. Европа действительно перевооружается: в марте Еврокомиссия презентовала Белую книгу по европейской обороне — готовность 2030 или план ReArm Europe . Этот план предусматривает перевооружение континента, который содержит расходы в размере свыше €800 млн.

В выступлении во время презентации плана по перевооружению президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что эпоха дивидендов мира для Европы прошла, а архитектуру безопасности на которую возлагался блок больше нельзя воспринимать как должное. Европа должна активизироваться, увеличить расходы на оборону со значительными инвестициями в собственный военно-промышленный комплекс и покупать больше Европейского.

Надо покупать больше европейского. Потому что это означает укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

На первом этапе план ЕС предусматривает привлечение на рынке капитала в €150 млрд для совместной закупки оружия. Помимо стран-членов ЕС в покупке может принять участие Украина, а также партнеры ЕС по Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Это также подразумевает возможность для производителей из этих стран продавать оружие в рамках инициативы. Кроме того, план предусматривает смягчение фискальных правил блока, что позволит странам-участникам больше тратить на оборону. По мнению Еврокомиссии, это позволит высвободить еще €650 млрд за четыре года.

План пока исключает участие США. Однако к европейской инициативе могут присоединиться Великобритания и Канада. Последняя также хочет снизить зависимость в оборонном секторе с США после заявлений администрации Трампа о возможности аннексии этой страны.

Проблема зависимости

Длительная зависимость европейской обороны от американского оружия является существенным вызовом для перезапуска европейского ВПК. Американские изготовители вооружений долгое время доминировали на Европейском континенте. И после начала полномасштабной войны в Украине эта зависимость только усилилась. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в 2024 году США являлись крупнейшим в мире экспортером оружия и контролировали 43% глобального рынка. При этом за 2022-2024 по сравнению с 2015-2019 американским производителям удалось нарастить свою долю на европейском рынке с 52% до 64%. В прошлом году доля американского оружия в импорте таких стран как Норвегия, Швеция, Италия и Нидерланды составляла 90%, тогда как Великобритания была на 80% зависимой от американского оружия.

Это ставит под вопрос возможности ЕС быстро переориентировать потребности европейской обороны на внутреннего производителя и перезапустить европейский ВПК быстрыми темпами. секретарь США Марко Рубио на встрече с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в марте сообщил, что США хотят продолжить участвовать в совместных закупках ЕС, и сообщил, что любое исключение будет отрицательно воспринято Штатами. Кроме того, 9 апреля Трамп подписал указ о пересмотре правил продаж за границей.

Таможенный удар по совместным инициативам НАТО

Близкий к Трампу Министр обороны США Пит Гегсет также пообещал пентагону рекордный бюджет в 1 трлн долларов (в 2024 году Конгресс США выделил $892 млрд, для оборонных программ включая потребности Пентагона, программы по развитию ядерного оружия, а также потребности других агентств). Однако вызовы для глобальной торговли, которые несут высокие тарифы, которые администрация Трампа ввела для других стран, могут поставить под угрозу американский оборонный сектор.

По информации издания Politico, пошлины могут запутать глобальные цепи поставок, которые Пентагон строил десятилетиями. Также они повысят цены на американское вооружение и усложнят международные усилия по противодействию Китаю.

По мнению десятка опрошенных изданием дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, ответный шаг Вашингтона может заставить скептически настроенных партнеров искать сотрудничество где-либо. Это, со своей стороны, нанесет удар по отрасли, которая обеспечивает оружием большую часть мира и уничтожит доверие и предсказуемость глобальных оборонных отношений, долго принося пользу Штатами и их союзникам.

Таможенные тарифы могут подорвать успешные программы, среди которых, например, истребитель F-35, над которым работают 20 стран в рамках партнерства, или проекты противоракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем. модернизируют свою армию

Как это повлияет на поддержку Украины

План ReArm Europe содержит пункт поддержки Украины путем увеличения военной помощи и более глубокой интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. И украинские чиновники пытаются использовать эту возможность на фоне лучших отношений с администрацией президента США.

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи лидеров поддержки Украины и безопасности в Европе назвал это гарантией финансирования безопасности в Украине. Также президент добавил, что часть денег, которая будет выделяться в защиту Европы, партнеры будут добавлять к инвестированию в производство в Украине.

Мы очень благодарны Еврокомиссии, Европейскому Союзу и президенту за то, что они дают возможность (по крайней мере, сейчас так говорят об этом) украинского доступа к этим финансовым программам наравне с другими членами ЕС. Например, как программа ReArm Europe Владимир Зеленский Президент Украины

Между тем, Украина во время войны наращивает собственный военно-промышленный комплекс, а такие европейские оборонные компании, как Rheinmetall уже разворачивают производство в Украине. Поэтому даже несмотря на довольно неоднозначную позицию Дональда Трампа, Украина пока может рассчитывать на поддержку со стороны ЕС, который в условиях геополитического напряжения увеличивает военные расходы.