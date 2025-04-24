100 днів Трампа: Європа перезапускає ВПК та витісняє з ринку американських виробників зброї

Попри те, що американський військово-промисловий комплекс є одним з традиційних спонсорів Республіканської партії США, за 100 днів каденції президента-республіканця Дональда Трампа позиції американських оборонних компаній слабнуть через його непередбачувану зовнішню політику. Водночас традиційний ринок збуту для американської зброї — Європейський Союз — намагається відродити власну оборонну промисловість, тож акції європейських збройних гігантів таких, як Rheinmetall стрімко ростуть в ціні .

Початок війни в Україні та стрімке збільшення видатків російського бюджету на оборону викликало в ЄС побоювання, що після України наступною ціллю РФ може стати хтось з членів ЄС. Ці страхи посилила прохолодна політика нової адміністрації Білого дому відносно своїх союзників по НАТО в Європі. Президент США неодноразово заявляв, що європейські країни повинні захищати себе самостійно. Разом з цим головним супротивником США Трамп та його адміністрація вважають не Путіна, а Китай.

Першим стимулом до збільшення оборонних бюджетів стала позиція Трампа, щодо допомоги Україні, яку він та віцепрезидент США Джей Ді Венс озвучували ще під час виборчої кампанії. Але суперечка Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті, а також раптова зупинка військової допомоги Україні, створила небезпечний прецедент та змусила європейських лідерів переглянути свою багаторічну політику. Також напруги у відносини з європейськими союзниками додали заяви Білого дому стосовно можливості анексії Гренландії.

Європа переозброюється

З одного боку Трамп таки домігся свого. Європа дійсно переозброюється: в березні Єврокомісія презентувала Білу книгу з європейської оборони — готовність 2030 або ж план ReArm Europe. Цей план передбачає переозброєння континенту містить видатки у розмірі понад €800 млн.

У виступі під час презентації плану з переозброєння президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що епоха дивідендів миру для Європи минула, а архітектуру безпеки на яку покладався блок більше не можна сприймати як належне. Європа повинна активізуватися, збільшити витрати на оборону зі значними інвестиціями у власний військово-промисловий комплекс, та купувати більше Європейського.

Треба купувати більше європейського. Тому що це означає зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

На першому етапі план ЄС передбачає залучення на ринку капіталу €150 млрд для спільної закупівлі зброї. Крім країн-членів ЄС у закупівлі може взяти участь Україна, а також партнери ЄС по Європейській асоціації вільної торгівлі (EFTA). Це також передбачає можливість для виробників з цих країн продавати зброю в рамках ініціативи. Крім того, план передбачає пом'якшення фіскальних правил блоку, що дозволить країнам-учасницям більше тратити на оборону. На думку Єврокомісії це дозволить вивільнити ще €650 млрд за чотири роки.

План поки що виключає участь США. Однак до європейської ініціативи можуть долучитися Велика Британія та Канада. Остання також хоче знизити залежність в оборонному секторі з США, після заяв адміністрації Трампа щодо можливості анексії цієї країни.

Проблема залежності

Тривала залежність європейської оборони від американської зброї є суттєвим викликом на шляху перезапуску європейського ВПК. Американські виробники озброєнь довгий час домінували на Європейському континенті. І після початку повномасштабної війни в Україні ця залежність лише посилилась. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI) у 2024 році США були найбільшим у світі експортером зброї та контролювали 43% глобального ринку. При цьому за 2022-2024 порівняно з 2015-2019 американським виробникам вдалося наростити свою частку на європейському ринку з 52% до 64%. Минулого року частка американської зброї в імпорті таких країн, як Норвегія, Швеція, Італія та Нідерланди складала 90%, тоді як Велика Британія була на 80% залежною від американської зброї.

Це ставить під сумнів можливості ЄС швидко переорієнтувати потреби європейської оборони на внутрішнього виробника та перезапустити європейський ВПК швидкими темпами. До того ж план щодо поступової відмови ЄС від американської зброї сильно непокоїть американських чиновників. За інформацією Reuters, державний секретар США Марко Рубіо на зустрічі з міністрами закордонних справ Литви, Латвії та Естонії у березні повідомив, що США хочуть продовжити брати участь в спільних закупівлях ЄС, та повідомив, що будь-яке виключення буде негативно сприйняте Штатами. Крім того, 9 квітня Трамп підписав указ щодо перегляду правил які регулюють експорт військового обладнання, оскільки він прагне спростити американським оборонним компаніям продаж своєї продукції за кордоном.

Митний удар по спільних ініціативах НАТО

Близький до Трампа Міністр оборони США Піт Гегсет також пообіцяв пентагону рекордний бюджет в 1 трлн доларів (у 2024 році Конгрес США виділив $892 млрд, для оборонних програм включаючи потреби Пентагону, програми з розвитку ядерної зброї, а також потреби інших агентств). Однак виклики для глобальної торгівлі, які несуть високі тарифи, що адміністрація Трампа запровадила для інших країн, можуть поставити під загрозу американський оборонний сектор.

За інформацією видання Politico, мита можуть заплутати глобальні ланцюги постачання, які Пентагон будував десятиліттями. Також вони підвищать ціни на американське озброєння й ускладнять міжнародні зусилля з протидії Китаю.

На думку десятка опитаних виданням дипломатів, законодавців, чиновників та аналітиків оборонної промисловості, відповідний крок Вашингтона може змусити скептично налаштованих партнерів шукати співпраці деінде. Це, зі свого боку, завдасть удару по галузі, яка забезпечує зброєю більшу частину світу і знищить довіру і передбачуваність глобальних оборонних відносин, які тривалий час приносили користь Штатами та їхнім союзникам.

Митні тарифи можуть підірвати успішні програми, серед яких, наприклад, винищувач F-35, над яким працюють 20 країн у межах партнерства, чи проєкти протиракетної й протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем. Ці та інші проєкти є ключовими для оборони в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, де союзники намагаються випередити непередбачувану Росію та Китай, що модернізують свою армію.

Як це вплине на підтримку України

План ReArm Europe містить пункт щодо підтримки України шляхом збільшення військової допомоги та глибшої інтеграції європейської та української оборонної промисловості. І українські чиновники намагаються використати цю можливість на фоні ненайкращих відносин з адміністрацією президента США.

Президент Володимир Зеленський в ході зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки у Європі назвав це гарантією фінансування безпеки в Україні. Також президент додав, що частину грошей, яка буде виділятися на захист Європи, партнери будуть додавати до інвестування у виробництво в Україні.

Ми дуже вдячні Єврокомісії, Європейському Союзу та президенту за те, що вони дають можливість (принаймні зараз так говорять про це) українського доступу до цих фінансових програм на рівні з іншими членами ЄС. Наприклад, як програма ReArm Europe Володимир Зеленський Президент України

Тим часом Україна під час війни нарощує власний військово-промисловий комплекс, а такі європейські оборонні компанії, як Rheinmetall вже розгортають виробництво в Україні. Тож навіть попри досить неоднозначну позицію Дональда Трампа Україна поки може розраховувати на підтримку збоку ЄС, який в умовах геополітичної напруги збільшує військові видатки.