Цены на металлолом в мире достигли максимального уровня с мая 2023 года

В первую декаду декабря 2023 года мировые цены на вторичный металл продолжили рост, продолжающийся с конца октября 2023 года. Об этом сообщает GMK Center.

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В Турции рынок получает поддержку из-за ряда факторов, заставляющих местных производителей стали закупать сырье, несмотря на слабый рынок. В США цены поддерживаются спросом турецких потребителей. Китай, со своей стороны, выбивается из общей тенденции из-за высокого уровня предложения, хотя рыночные участники прогнозируют рост в краткосрочной перспективе.

Что происходит с ценами на металлолом в Турции

Цены на вторичный металл в Турции в период с 1 по 8 декабря 2023 года увеличились на $13/т или 3,1% по сравнению с предыдущей неделей – до $428/т CFR. По итогам ноября рост составил $49/т.

Рост цен происходит из-за повышения тарифов на фрахт, укрепления евро к доллару и ожидаемого роста внутренних цен на сырье в США и ЕС, которые являются основными поставщиками металлолома в Турцию.

Турецкие производители считают, что текущие уровни цен на вторичный металл высоки и недостижимы в условиях современного рынка стали. Однако они не предусматривают сокращение стоимости лома в ближайшее время из-за ограниченного предложения, приближения зимних праздников, стремительного роста фрахта и потребностей производителей стали. В таких условиях им все равно приходится покупать сырье во избежание дальнейших затрат на него.

В краткосрочной перспективе цены на металлолом в Турции, вероятно, стабилизируются, поскольку интенсивность закупок в начале декабря немного уменьшилась. Заводы почти выполнили требования по бронированию грузов на январь, и высокая стоимость лома ухудшает их маржу.

В США цены на металлолом также растут

По итогам 1-8 декабря 2023 года котировки металлолома на Восточном побережье увеличились на $16/т (+4,4%) по сравнению с предыдущей неделей – до $373-377/т FOB. По итогам ноября цены выросли на $31/т. Таким образом, сейчас цены достигли максимума с мая 2023 года.

Настроения на американском рынке вторичного металла ощутимо улучшились после стремительного повышения цен в Турции, являющейся крупнейшим экспортным партнером. Участники рынка считают, что в течение декабрьских торгов цены на сырье непременно возрастут. Они будут опираться на поддержку экспорта и постепенное обновление цен на горячекатаный рулон в США с начала ноября. Кроме того, рост стоимости фрахта из-за ограничения транзита через Панамский канал также способствует стабилизации рынка.

В Китае почти все стабильно

На китайском рынке в течение периода 1-8 декабря цены на лом остались стабильными – на уровне $396,69/т (Heavy Scrap). По итогам ноября котировки сырья выросли на $14,6/т (+3,8%) – до $396,69/т.

На прошлой неделе цены на вторичный металл в Китае оставались постоянными, поскольку спрос и предложение на рынке были уравновешенными. Высокий объем поставки металлолома также остается неизменным, что затрудняет положительные изменения. Кроме того, импортное сырье стало конкурентоспособным, что является редкостью на рынке.

В то же время часть китайских заводов существенно увеличила использование электродуговых печей. Это, вероятно, приведет к увеличению спроса на вторичный металл в краткосрочной перспективе и может повлиять на повышение цен.

Что происходит с рынком металлолома в Украине

После тяжелого 2022 года мировая отрасль металлургии постепенно восстанавливается, а цены на сталь поднимаются. Растут и цены на металлолом, который является важным сырьем для украинских металлургов. Однако стоимость вторичного металла на внутреннем рынке Украины вдвое ниже, чем на мировых рынках, что делает экспорт лома более выгодным для ломозаготовителей, чем его внутренняя продажа.

По данным Государственной таможенной службы, украинские предприятия в январе-октябре 2023 года нарастили экспорт металлолома черных металлов до 146,9 тыс. тонн, что в 3,89 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.