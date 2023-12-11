Ціни на брухт у світі досягли максимального рівня з травня 2023 року

У першу декаду грудня 2023 року світові ціни на вторинний метал продовжили зростання, яке триває з кінця жовтня 2023 року. Про це повідомляє GMK Center.

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У Туреччині ринок отримує підтримку через низку факторів, які змушують місцевих виробників сталі закуповувати сировину попри слабкий ринок. У США ціни підтримуються попитом від турецьких споживачів. Китай, зі свого боку, вибивається із загальної тенденції через високий рівень пропозиції, хоча ринкові учасники прогнозують зростання в короткостроковій перспективі.

Що відбувається з цінами на металобрухт у Туреччині

Ціни на вторинний метал в Туреччині в період з 1 по 8 грудня 2023 року збільшились на $13/т або 3,1% у порівнянні з попереднім тижнем – до $428/т CFR. За підсумками листопада зростання склало $49/т.

Зростання цін відбувається через підвищення тарифів на фрахт, зміцнення євро до долара і очікуване зростання внутрішніх цін на сировину в США та ЄС, які є основними постачальниками брухту до Туреччини.

Турецькі виробники вважають, що поточні рівні цін на вторинний метал є високими та недосяжними в умовах сучасного ринку сталі. Проте вони не передбачають скорочення вартості брухту в найближчий час через обмежену пропозицію, наближення зимових свят, стрімке зростання фрахту та потреби виробників сталі. В таких умовах їм все одно доводиться купувати сировину, щоб уникнути подальших витрат на неї.

У короткостроковій перспективі ціни на брухт в Туреччині, ймовірно, стабілізуються, оскільки інтенсивність закупівель на початку грудня трошки зменшилась. Заводи майже виконали вимоги щодо бронювання вантажів на січень, і висока вартість брухту погіршує їхню маржу.

У США ціни на брухт також ростуть

За підсумками 1-8 грудня 2023 року котирування брухту на Східному узбережжі збільшились на $16/т (+4,4%) порівняно з попереднім тижнем – до $373-377/т FOB. За підсумками листопада ціни виросли на $31/т. Таким чином, наразі ціни досягнули максимуму з травня 2023-го.

Настрої на американському ринку вторинного металу відчутно поліпшилися після стрімкого підвищення цін в Туреччині, яка є найбільшим експортним партнером. Учасники ринку вважають, що впродовж грудневих торгів ціни на сировину неодмінно зростуть. Вони будуть спиратися на підтримку експорту та поступове відновлення цін на гарячекатаний рулон в США з початку листопада. Крім того, зростання вартості фрахту через обмеження транзиту через Панамський канал також сприяє стабілізації ринку.

У Китаї майже все стабільно

На китайському ринку протягом періоду 1-8 грудня ціни на брухт залишились стабільними – на рівні $396,69/т (Heavy Scrap). За підсумками листопада котирування сировини зросли на $14,6/т (+3,8%) – до $396,69/т.

Минулого тижня ціни на вторинний метал в Китаї залишалися незмінними, оскільки попит і пропозиція на ринку були урівноваженими. Високий обсяг постачання брухту також залишається незмінним, що ускладнює позитивні зміни. Крім того, імпортна сировина стала конкурентоспроможною, що є рідкістю на ринку.

У той же час частина китайських заводів суттєво збільшила використання електродугових печей. Це, ймовірно, призведе до збільшення попиту на вторинний метал у короткостроковій перспективі і може вплинути на підвищення цін.

Що відбувається з ринком брухту в Україні

Після важкого 2022 року світова галузь металургії поступово відновлюється, а ціни на сталь підіймаються. Ростуть і ціни на брухт, який є важливою сировиною для українських металургів. Проте вартість вторинного металу на внутрішньому ринку України вдвічі нижча, ніж на світових ринках, що робить експорт брухту вигіднішим для брухтозаготівельників, ніж його внутрішній продаж.

За даними Державної митної служби, українські підприємства у січні-жовтні 2023 року наростили експорт брухту чорних металів до 146,9 тис. тонн, що в 3,89 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.