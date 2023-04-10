Експорт брухту з України до Євросоюзу оновив історичний пік, – ЗМІ

Із України до Європейського Союзу в березні 2023 року експортували, за попередніми даними, близько 16,4 тис. тонн металобрухту. Це на 8% більше порівняно з місяцем раніше. Відповідно, було вкотре оновлено історичний максимум такого експорту, який був зафіксований у лютому. Про це повідомляє UAprom із посиланням на джерела.

За словами одного з учасників ринку, в березні головним експортним напрямком українського металобрухту залишалася Польща. Також невеликі обсяги постачалися до Словаччини та Литви.

При цьому середньодобове відвантаження зросло до 0,53 тис. тонн на день порівняно з 0,5 тис. тонн у лютому.

Інший співрозмовник видання зазначив, що розслідування ДБР щодо незаконних схем із видачі сертифікату походження сировини EUR.1 на Волинській митниці, яке правоохоронці розпочали в березні, лише незначно вплинуло на експорт брухту.

"Митники у Рівному та Львові продовжують "заплющувати очі" на надані експортерами фіктивні документи та видавати сертифікати, що дозволяють експортувати брухт з оплатою мита у розмірі 3 євро/т замість 180 євро. При цьому серед одержувачів українського металобрухту немає жодного меткомбінату, хоча з бюрократичного погляду EUR.1 має видаватися під постачання кінцевим споживачам", – пояснив він.

Нагадаємо, що водночас українські підприємці зіткнулися з нестачею брухту. Зокрема, в березні завод "Інтерпайп-Сталь" оголосив про вимушену зупинку через дефіцит сировини. Головною причиною там назвали суттєве падіння заготівлі брухту у звʼязку з бойовими діями, а також активний експорт ресурсу.

Однак ціни на брухт в Україні є вдвічі нижчими за світові, тому заготівельникам набагато вигідніше експортувати його, ніж продавати всередині країни. Детальніше про ситуацію на ринку читайте в матеріалі Delo.ua.