Завод Пінчука "Інтерпайп Сталь" заявив про призупинення роботи: причиною став дефіцит брухту

Завод "Інтерпайп Сталь", який входить до групи "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука, вимушено призупинив роботу через дефіцит брухту. Про це заявив директор заводу Андрій Бібік, передає "Інтерфакс-Україна".



За його словами, виплавка сталі на підприємстві призупинилася з 16 березня. Дефіцит брухту – основного матеріалу для "Інтерпайп Сталь" – у компанії повʼязують із низькою заготівлею сировини.

"По-перше, вона (заготівля, – ред.) впала суттєво: у низці регіонів процес зведений практично до нуля через бойові дії, втрачено потужності з переробки брухту, скоротився і кадровий потенціал галузі. По-друге, експорт брухту б’є історичні рекорди, збільшуючись щомісяця вдвічі, що ставить українську металургійну галузь на межу катастрофи", – висловився Бібік.

Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко повідомив, що простій металургійного заводу триватиме щонайменше 7-8 днів.

Він зазначив, що наразі компанія укладає довгострокові та стратегічні угоди, а ситуація із забезпеченням брухтом має покращитися в третій декаді березня, й завод буде перезапущено.