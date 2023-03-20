Завод Пинчука "Интерпайп Сталь" заявил о приостановке работы: причиной стал дефицит металлолома

Завод "Интерпайп Сталь", который входит в группу "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука, вынужденно приостановил работу из-за дефицита металлолома. Об этом заявил директор завода Андрей Бибик, передает "Интерфакс-Украина".



По его словам, выплавка стали на предприятии приостановилась с 16 марта. Дефицит металлолома – основного материала для "Интерпайп Сталь" – в компании связывают с низкой заготовкой сырья.

"Во-первых, она (заготовка, – ред.) упала существенно: в ряде регионов процесс сведен практически к нулю из-за боевых действий, утрачены мощности по переработке лома, сократился и кадровый потенциал отрасли. Во-вторых, экспорт лома бьет исторические рекорды, увеличиваясь ежемесячно вдвое, что ставит украинскую металлургическую отрасль на грань катастрофы", – высказался Бибик.

В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко сообщил, что простой металлургического завода будет длиться не менее 7-8 дней.

Он отметил, что в настоящее время компания заключает долгосрочные и стратегические соглашения, а ситуация с обеспечением ломом должна улучшиться в третьей декаде марта, и завод будет перезапущен.