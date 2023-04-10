Экспорт металлолома из Украины в Евросоюз обновил исторический пик, – СМИ

Из Украины в Европейский Союз в марте 2023 года экспортировали, по предварительным данным, около 16,4 тыс. тонн металлолома. Это на 8% больше по сравнению с месяцем раньше. Соответственно, был обновлен исторический максимум такого экспорта, который был зафиксирован в феврале. Об этом сообщает UAprom со ссылкой на источники.

По словам одного из участников рынка, в марте главным экспортным направлением украинского металлолома оставалась Польша. Также небольшие объемы поставлялись в Словакию и Литву.

При этом среднесуточная отгрузка выросла до 0,53 тыс. тонн в день по сравнению с 0,5 тыс. тонн в феврале.

Другой собеседник издания отметил, что расследование ГБР касательно незаконных схем по выдаче сертификата происхождения сырья EUR.1 на Волынской таможне, которое правоохранители начали в марте, лишь незначительно повлияло на экспорт лома.

"Таможники в Ровно и Львове продолжают "закрывать глаза" на предоставленные экспортерами фиктивные документы и выдавать сертификаты, позволяющие экспортировать лом с оплатой пошлины в размере 3 евро/т вместо 180 евро. При этом среди получателей украинского металлолома нет ни одного меткомбината, хотя из бюрократического точки зрения EUR.1 должна выдаваться под поставку конечным потребителям", – пояснил он.

Напомним, что в то же время украинские предприниматели столкнулись с нехваткой металлолома. В частности, в марте завод "Интерпайп-Сталь" объявил о вынужденной остановке из-за дефицита сырья. Главной причиной назвали существенное падение заготовки лома в связи с боевыми действиями, а также активный экспорт ресурса.

Однако цены на металлолом в Украине вдвое ниже мировых, поэтому заготовителям гораздо выгоднее экспортировать его, чем продавать внутри страны. Детальнее о ситуации на рынке читайте в материале Delo.ua.