Война оставляет в Украине горы металлолома. С какими вызовами и проблемами столкнулся рынок

После довольно сложного в прошлом году мировая металлургия начинает постепенно восстанавливаться, а цены на сталь растут. 2023 год может стать достаточно выгодным как для производителей металлопроката, так и для экспортеров руды . Растут цены и на металлолом, достаточно важным сырьем для украинских металлургов. Однако цены на металлолом внутри страны вдвое ниже мировых, поэтому металлоломам гораздо выгоднее экспортировать свой ресурс чем продавать его внутри страны.

В конце марта крупнейший электрометаллургический завод "Интерпайп-Сталь" даже заявил о вынужденной остановке из-за дефицита металлолома. Главной причиной там назвали оккупацию или активные боевые действия в регионах, где раньше заготавливали большие объемы металлолома, а также активный экспорт ресурса.

Ломозаготовители же говорят, что ресурса достаточно. Из-за того, что металлургические комбинаты разрушены, а выплавка стали в стране существенно упала, спрос на металлолом внутри страны существенно меньше, чем до полномасштабной войны. К тому же цены на металлолом в странах ЕС вдвое выше, чем платят украинские металлурги.

Вопрос экспортировать такое сырье как металлолом или нет всегда был довольно неоднозначным: с одной стороны аргументы о свободе рыночных отношений в области ломозаготовки и рентабельности бизнеса, с другой - о значительных объемах налогов, валютной выручке и занятости, которую дает стране металлургия. В целом следуя тем трендам протекционизма, которые сейчас усиливаются во всем мире, украинские власти ввели определенные ограничения на экспорт металлолома, привязав пошлину на этот ресурс к биржевым ценам . Вместе с этим экспорт остается для ломозаготовителей более привлекательным, чем продажа ресурса на внутреннем рынке.

Без мариупольских метзаводов и доступа к морю

Президент ассоциации "УаВтормет" Владимир Бублей говорит, что за год войны Украина потеряла 20% своих территорий, где собирался металлолом, и вместе с этим было потеряно до 70% металлургических мощностей. Так что спрос внутри страны существенно сократился. Вместе с этим ломозаготовители потеряли и доступ к морским портам, что закрыло им традиционный экспортный канал в Турцию.

Мы начали искать другие каналы для экспорта в странах Европейского союза. Но там работать достаточно сложно. Там безумная конкуренция, потому что ЕС это второй по объему экспортер металлолома после США. Также в Европе совсем другие требования к качеству металлолома, чем у нас”, - говорит президент “УаВтормет”.

Он отмечает, что через год после войны в Украине появилось много лома в виде разбитого оборудования заводов и разрушенных зданий.

“Купа инфраструктурных и промышленных объектов, к сожалению, превратилось в руины, но эти руины содержат металлолом. Но разрушенные сооружения нужно демонтировать и извлечь из них металлолом, а это довольно затратно. Вообще рентабельность такого лома начинается от цены реализации 200 долларов за тонну. В прошлом году у металлургов в мире был кризис, цены были низкие, поэтому заниматься этим было не рентабельно. Но в этом году цены несколько подросли, поэтому рентабельность также возросла”, - говорит Бублей.

По его словам, сейчас цена тонны металлолома в ЕС составляет 440 долларов за тонну, а на украинском рынке за тонну металлолома предлагают 200-210 долларов за тонну. Поэтому продавать металлолом в Украине сейчас невыгодно. Да и объемы реализации внутри страны невелики, поскольку лом внутри страны потребляют только заводы "Интерпайп-сталь" и "Каметсталь". Вместе с этим экспортировать металлолом довольно трудно из-за бюрократических преград на границе, а также логистических ограничений.

Эхо войны

По словам исполняющего обязанности председателя Научно-экспертного совета Украинской ассоциации вторичных металлов Александра Шейко, из-за масштабного разрушения промышленных предприятий, энергетической и транспортной инфраструктуры в Украине появилась новая категория металлолома и объемы такого лома, к сожалению, растут.

Такой металлолом обычно отличается высокой степенью засоренности, содержит следы обгоревшей и остатков неметаллических частей. Этот металлолом имеет высокие затраты на его добычу и переработку. Под этим мы подразумеваем обследование на взрывоопасность, удаление, многоэтапную резку и перегрузку, сортировку. В большинстве случаев такой лом находится в составе разрушенных конструкций, зданий, сооружений и т.д. Поэтому для переработки такого металлолома нужно специальное оборудование, технологии и обученный персонал, который мог бы с ним работать”, - говорит Шейко.

Он отмечает, что в Украине уже появились компании, специализирующиеся на добыче переработки такого лома, но затраты на это слишком высокие, а цены внутри страны низкие. Поэтому рентабельность такой деятельности близка к нулевой. По словам эксперта, рынок металлолома сейчас фактически не работает, из-за влияния разнообразных факторов, главным из которых являются общеизвестные трудности с экспортными поставками. Именно экспортные возможности являются стимулом справедливого ценообразования на рынке, а значит обеспечил бы финансовую привлекательность этому сегменту деятельности.

К сожалению, каждый ракетный обстрел энергетической инфраструктуры в Украине создает значительное количество металлолома, в основном цветных металлов.

“Льм цветных металлов – совсем другая категория материала, отличная от привычного черного лома. Поврежденное электротехническое оборудование на 70% состоит медь и ее сплавов, на 20% из алюминия и его сплавов. А все остальное это свинец, олово, цинк и другие металлы, а также лом углеродистой и легированной сталей. На такой металлолом в Украине был спрос всегда, поэтому такой материал обычно не накапливается на складах и проблем с его реализацией не существует. В большинстве своем поврежденные объекты энергетической инфраструктуры являются собственностью распределительных компаний, которые собирают этот металлолом самостоятельно и затем реализуют его на тендерах, или на других условиях”, - говорит Шейко.

По его словам, объемов такого металлолома относительно немного, но его достаточно, чтобы загрузить украинские предприятия по его переработке на несколько месяцев. К примеру, значительную часть медного лома в Украине потребляет львовское СП "Гал-Кат" и другие "кабельные" компании, а алюминиевый лом покупается Броварским алюминиевым заводом и некоторыми литейными компаниями. Таким образом, этот сегмент рынка металлолома работает относительно неплохо.

Вместе с этим проблемой остаются большие объемы металлолома от разрушенной военной техники и снаряжения.

“Четкой позиции государства по переработке военного металлолома нет. За прошедший год Кабинет министров Украины издал лишь распоряжение , которое очень косвенно регулирует операции с "военным" металлоломом. Возможно, перезагрузка Министерства стратегических отраслей промышленности Украины даст какой-то толчок в организации этой работы. Минобороны Украины тоже недостаточно уделяет внимание этой проблеме. Наши переговоры с Минобороны не принесли никакого результата, предложения о создании рабочей группы были проигнорированы, наши обращения о сотрудничестве остались без ответа. И все это на фоне коррупционных скандалов в ведомстве, в том числе и в вопросах реализации металлолома”, – говорит Шейко.

Он отмечает, что европейские компании интересовались возможностью переработки "военного" металлолома, неоднократно обращаясь в министерства. Они предлагали решения по переработке "военного" лома черных и цветных металлов, а также интересовались вопросами организации производств по переработке лома, содержащего драгоценные металлы.

Однако эти компании не понимают чрезмерной зарегулированности рынка в Украине и боятся инвестировать в предприятия в условиях как существующих высоких коррупционных рисков, так и откровенного бездействия чиновников. Размер инвестиций в переработку "военного" металлолома, на который могла бы рассчитывать наша страна, составляет 1,5-2 млрд евро.

Стратегическое сырье для металлургии

Вопрос вывоза металлолома всегда был неоднозначным в Украине. С одной стороны цены в ЕС действительно могут быть более привлекательными для реализации металлолома там, но с другой - вывозить готовую продукцию, в данном случае металлопрокат, в целом выгоднее для экономики и бюджета страны, чем вывозить сырье.

Позиция металлургов и их интерес к ограничению вывоза металлолома из Украины тоже имеет логику. Во-первых, с 2018 года во всем мире правительства стран стали так или иначе склоняться к протекционизму. Поэтому наращивая экспорт металлолома Украина обслуживает интересы других стран пренебрегая интересами отечественной металлургии.

Кроме этого лом является крайне важным ресурсом, если говорить о "зеленом" будущем украинской металлургии. Плавильные печи, которые в рамках сокращения выбросов углерода придут на замену мартеновским и доменным печам, потребляют горячебрикетированное железо и металлолом. При модернизации сталеплавильного производства в Украине будет расти и потребление металлолома. Конечно, этот вопрос не сегодняшний и даже не завтрашний день, однако если страна выбрала курс на интеграцию в ЕС и на имплементацию европейских норм “озеленения” металлургии будет неизбежен как рост потребления металлолома.

При этом в Украине за последние 30 лет относительно слабое потребление стали. Тот лом, который у нас есть, заготавливается от утилизации выведенных из эксплуатации объектов. А вот в европейских странах, где сильно развито машиностроение, значительная часть металлолома – это отходы промышленности. Так что в той же Германии металлургия может регулярно пополнять свои запасы металлолома за счет отходов машиностроительных заводов. В Украине такого восстановления металлолома почти нет, поэтому наша металлургия в перспективе будет находиться в проигрышной позиции.