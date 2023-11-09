Експорт брухту з України зростає: за 10 місяців показник збільшився майже в 4 рази

Українські підприємства у січні-жовтні 2023 року наростили експорт брухту чорних металів до 146,9 тис. тонн, що в 3,89 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчить статистика Державної митної служби, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в грошовому вираженні експорт металобрухту за вказаний період становив 42 млн доларів (збільшення в 2,9 раза).

За місяцями брухт вивозили в наступних обсягах:

у січні – 8,28 тис. тонн;

у лютому – 16,5 тис. тонн;

у березні – 15,45 тис. тонн;

у квітні – 16,19 тис. тонн;

у травні – 21,003 тис. тонн;

у червні – 14,6 тис. тонн;

у липні – 9,567 тис. тонн;

у серпні – 15,849 тис. тонн;

у вересні 13,7 тис. тонн;

у жовтні – 15,796 тис. тонн.

Експорт здійснювався до Польщі (87,39%), Греції (6,42%) та Болгарії (2,59%).

Що стосується імпорту, то в перші два місяці року його не було, а в березні-жовтні Україна ввезла 898 тонн брухту на 333 тис. доларів (51,95% – зі Словаччини, 22,82% – із Польщі, 8,41% – з Естонії).

Брухт в Україні: що відбувається з ринком

У 2022 році Україна знизила експорт брухту чорних металів у 11,5 раза порівняно з 2021-м – до 53,557 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт скоротився у 12,4 раза – до 19,271 млн доларів.

Цьогоріч вивезення брухту зростає. У березні найбільший електрометалургійний завод "Інтерпайп-Сталь" навіть заявив про вимушену зупинку, зокрема, через дефіцит сировини.

Однак брухтозаготівельники вказували, що ресурсу вдосталь. Як писало Delo.ua, через те, що металургійні комбінати зруйновані, а виплавка сталі в країні суттєво впала, попит на брухт всередині країни суттєво менший, ніж до повномасштабної війни. До того ж, ціни на металобрухт в країнах Європейського Союзу вдвічі вищі за ті, що платять українські металурги.

Президент обʼєднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков писав у квітні в колонці для "Інтерфакс-Україна", що брухт вивозять через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито в розмірі 3 євро за тонну, а звідти сировина перенаправляється до реальних клієнтів. Експортувати сировину одразу до клієнтів коштувало б 180 євро експортного мита – і на цьому український бюджет на той момент втратив 350 млн гривень.