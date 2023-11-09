Экспорт лома из Украины растет: за 10 месяцев показатель увеличился почти в 4 раза

Украинские предприятия в январе-октябре 2023 года нарастили экспорт лома черных металлов до 146,9 тыс. тонн, что в 3,89 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в денежном выражении экспорт металлолома за указанный период составил 42 млн долларов (увеличение в 2,9 раза).

По месяцам лом вывозили в следующих объемах:

в январе – 8,28 тыс. тонн;

в феврале – 16,5 тыс. тонн;

в марте – 15,45 тыс. тонн;

в апреле – 16,19 тыс. тонн;

в мае – 21,003 тыс. тонн;

в июне – 14,6 тыс. тонн;

в июле – 9,567 тыс. тонн;

в августе – 15,849 тыс. тонн;

в сентябре 13,7 тыс. тонн;

в октябре – 15,796 тыс. тонн.

Экспорт осуществлялся в Польшу (87,39%), Грецию (6,42%) и Болгарию (2,59%).

Что касается импорта, то в первые два месяца года его не было, а в марте-октябре Украина ввезла 898 тонн лома на 333 тыс. долларов (51,95% – из Словакии, 22,82% – из Польши, 8,41% – из Эстонии).

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В 2022 году Украина снизила экспорт лома черных металлов в 11,5 раза по сравнению с 2021-м – до 53,557 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт сократился в 12,4 раза – до 19,271 млн долларов.

В этом году вывоз лома растет. В марте крупнейший электрометаллургический завод "Интерпайп-Сталь" даже заявил о вынужденной остановке, в частности, из-за дефицита сырья.

Однако ломозаготовители указывали, что ресурса достаточно. Как писало Delo.ua, из-за того, что металлургические комбинаты разрушены, а выплавка стали в стране существенно упала, спрос на металлолом внутри страны существенно меньший, чем до полномасштабной войны. К тому же, цены на металлолом в странах Европейского Союза вдвое выше, чем платят украинские металлурги.

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков писал в апреле в колонке для "Интерфакс-Украина", что металлолом вывозят через Евросоюз, где действует льготная экспортная пошлина в размере 3 евро за тонну, а оттуда сырье перенаправляется к реальным клиентам. Экспортировать сырье сразу к клиентам стоило бы 180 евро экспортных пошлин – и на этом украинский бюджет на тот момент потерял 350 млн гривен.