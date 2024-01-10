Иран разработал для России новый вариант "Шахеда", - Sky News

Иран разработал новый ударный дрон для войны России против Украины и, похоже, близок к тому, чтобы предоставить Москве ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Аппарат под названием Shahed-107 описали как "взрывоопасный и разведывательный" беспилотник. Возможно, его оснастили технологией поиска ценных боевых целей, таких как британские и американские реактивные системы залпового огня, которые используются украинскими военными.

По словам собеседника издания, длина БПЛА составляет около 2,5 метров, а размах крыльев – три метра. Дрон, который можно запускать с транспортного средства, будет иметь радиус действия до 1500 км.

Предполагается, что аппарат оснастят трансмиттером для передачи видео. Это означает, что российские оккупанты смогут использовать беспилотник для идентификации целей на линии фронта для поражения другими дронами или системами вооружения.

Как утверждает источник, иранские силы безопасности провели испытания Shahed-107 и Shahed-136 с россиянами на авиабазе в Иране. Несколько единиц нового беспилотника, возможно, предложили России в рамках сделки, стоимость которой оценивается более чем в 2 млн долларов.

Иран и Россия: поставки ракет

О том, что Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности, несколько дней назад писало The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, поставки могут пройти уже весной.

Теперь источник Sky News рассказал, что речь идет о ракетах класса "земля-земля" с дальностью более 300 км. Баллистические ракеты гораздо более смертоносны и их труднее сбить, чем беспилотники.

Как отмечает СМИ, иранский режим ранее воздерживался от того, чтобы предлагать России свои огромные запасы высокоточных ракет. Это было связано с угрозой дальнейших санкций и международной изоляции.

Однако, похоже, что расчеты Тегерана меняются после того, как в октябре 2023 года с Ирана сняли эмбарго ООН на продажу ракетного оружия.

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