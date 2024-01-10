Іран розробив для Росії новий варіант "Шахеда", – Sky News

Іран розробив новий ударний дрон для війни Росії проти Україні і, схоже, близький до того, щоб надати Москві ракети класу "земля-земля". Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерело в сфері безпеки.

Апарат під назвою Shahed-107 описали як "вибухонебезпечний і розвідувальний" безпілотник. Можливо, його оснастили технологією для пошуку цінних бойових цілей, таких як британські та американські реактивні системи залпового вогню, які використовуються українськими військовими.

За словами співрозмовника видання, довжина БПЛА становить близько 2,5 метри, а розмах крил – три метри. Дрон, який можна запускати з транспортного засобу, матиме радіус дії до 1500 км.

Передбачається, що апарат оснастять трансмітером для передачі відео. Це означає, що російські окупанти зможуть використовувати безпілотник для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими дронами або системами озброєння.

Як стверджує джерело, іранські сили безпеки провели випробування Shahed-107 і Shahed-136 із росіянами на авіабазі в Ірані. Кілька одиниць нового безпілотника, можливо, запропонували Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється в понад 2 млн доларів.

Іран та Росія: постачання ракет

Про те, що Росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, кілька днів тому писало The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. За даними видання, поставки можуть відбутися вже навесні.

Тепер джерело Sky News розповіло, що йдеться про ракети класу "земля-земля" з дальністю в понад 300 км. Балістичні ракети набагато більш смертоносні і їх важче збити, ніж безпілотники.

Як зауважує ЗМІ, іранський режим раніше утримувався від пропонування Росії своїх величезних запасів високоточних ракет. Це було повʼязано з загрозою подальших санкцій і міжнародної ізоляції.

Однак схоже, що розрахунки Тегерану змінюються після того, як у жовтні 2023 року з Ірану зняли ембарго ООН на продаж ракетної зброї.

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