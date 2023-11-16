Україна виробляє щомісяця десятки аналогів іранських "Шахедів"

Україна щомісяця виробляє десятки так званих "Шахедів", які є аналогами іранських безпілотників.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише Forbes.

За його словами, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на його серійне виробництво і зараз виробляємо десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виготовляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", – зауважив Камишін.

Він повідомив, що український "Шахед" з’явився на державному заводі.

"Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо", – підкреслив міністр, додавши, що сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

Що відомо про українські "Шахеди"

Раніше генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що Україна виробляє аналог іранських дронів, відомих як "Шахеди", а також має в серійному виробництві безпілотник-камікадзе, який здатний летіти на відстань до 1000 кілометрів.

За його словами, ці безпілотники використовуються Силами оборони, і навіть були задіяні у військових операціях.

Україна розробляє і більш потужні моделі з вражаючими характеристиками, які перевищують можливості "Шахедів".

Одним з таких є безпілотник з рекордною дальністю бойового вильоту, яка складає приблизно 1000 кілометрів. Він уже також пройшов успішні випробування.

Також"Укроборонпром" спільно з іноземними партнерами виробляє FPV-дрони і надає допомогу приватним фірмам у масштабуванні їхніх розробок, включаючи угоди на ліцензійне виробництво моделей від великих компаній.