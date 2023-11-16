Украина производит ежемесячно десятки аналогов иранских "Шахедов"

Украина ежемесячно производит десятки так называемых "Шахедов", аналогов иранских беспилотников.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет Forbes.

По его словам, сейчас именно оборонная отрасль вносит значительный вклад в рост экономики страны и в будущем должна стать ее главным сектором.

"Начиная с того, что называют "украинским "Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на его серийное производство и сейчас производим десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры" , – заметил Камышин.

Он сообщил, что украинский "Шахед" появился на государственном заводе.

"Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно", – подчеркнул министр, добавив, что сервисный центр на госзаводе помогает частным небольшим дроновым компаниям.

Что известно об украинских "Шахедах"

Ранее генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин рассказал, что Украина производит аналог иранских дронов, известных как "Шахеды", а также имеет в серийном производстве беспилотник-камикадзе, способный лететь на расстояние до 1000 километров.

По его словам, эти беспилотники используются Силами обороны, и даже были задействованы в военных операциях.

Украина разрабатывает и более мощные модели с впечатляющими характеристиками, превышающими возможности "Шахедов".

Одним из таких является беспилотник с рекордной дальностью боевого вылета, которая составляет примерно 1000 километров. Он уже тоже прошел успешные испытания.

Также "Укроборонпром" совместно с иностранными партнерами производит FPV-дроны и оказывает помощь частным фирмам в масштабировании их разработок, включая сделки по лицензионному производству моделей от крупных компаний.