"Метинвест" в I полугодии увеличил выплавку стали на 1%, по чугуну же немного "просел"

Группа "Метинвест" в январе-июне увеличила выплавку стали на 1% до 1,042 миллиона тонн. В свою очередь производство чугуна сократилось к аналогичному прошлогоднему показателю на 4% до 884 тысяч тонн. Об этом говорится в отчете "Метинвеста" о результатах работы в первом полугодии.

При этом именно во втором квартале по отношению к первому производство стали выросло на 22% до 572 тысяч тонн, а чугуна — на 19% до 481 тысячи тонн. Это произошло благодаря возобновлению на комбинате "Каметсталь" (Каменское, Днепропетровская область) работы доменной печи №9 после ее остановки на капитальный ремонт в марте 2024 года и увеличению портфеля заказов на стальную продукцию, преимущественно на местном рынке.

Производство же товарных полуфабрикатов в апреле-июне составило 209 тысяч тонн, что на 26% выше, чем в прошлом квартале. Этого показателя удалось достичь преимущественно из-за увеличения портфеля заказов на товарную заготовку.

В целом в первом полугодии 2024 года производство товарных полуфабрикатов снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 375 тысяч тонн, что связано с увеличением внутреннего потребления на следующих стадиях производства.

Во втором квартале текущего года производство готовой продукции увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 3% и составило 604 тысячи тонн. В частности, плоского проката произведено на 7% меньше – 262 тысячи тонн, что связано преимущественно с неблагоприятной конъюнктурой европейского рынка, в частности использованием конкурентами "Метинвеста" более дешевых российских слябов.

Производство длинного проката при этом увеличилось на 13% до 342 тысяч тонн благодаря увеличению портфеля заказов в Украине и Юго-Восточной Европе.

В свою очередь, за все полугодие готовой продукции произведено на 4% больше аналогичного показателя 2023 года – 1,189 миллиона тонн. В частности, производство плоского проката уменьшилось на 6% – до 545 тысяч тонн – в основном из-за отсутствия маржинальных заказов на горячекатаный рулон. Как следствие, Ferriera Valsider в Италии полностью переориентировался на производство горячекатаного толстого листа.

При этом производство оцинкованного холоднокатаного рулона увеличилось в 2,3 раза в результате возобновления работы 4-го индуктора на предприятии "Юнистил" в Украине после его остановки на капитальный ремонт во втором квартале прошлого года.

Производство же длинного проката увеличилось на 14% до 644 тысячи тонн, что связано с увеличением портфеля заказов на продукцию "Каметстали" и завода Promet Steel в Болгарии.

Кокса в апреле-июне "Метинвест" произвел почти столько же, как и в предыдущем квартале – 281 тысячу тонн. В то же время за прошедшее полугодие кокса произведено на 13% меньше, чем в первом полугодии 2023 года (564 тысячи тонн): это произошло вследствие остановки части камер коксования на коксовой батарее №1 "Каметстали".

Ситуация в горнодобывающем сегменте

Производство общего железорудного концентрата уменьшилось на 17% по сравнению с предыдущим кварталом — до 4,033 миллиона тонн, товарной железорудной продукции — на 13% до 3,814 миллиона тонн, железорудного концентрата — на 22% до 2,205 миллиона тонн. В то же время объемы изготовления товарных окатышей остались почти на уровне предыдущего квартала и составили 1,609 миллиона тонн.

На фоне разблокирования украинских черноморских портов с августа 2023 года и увеличения портфеля заказов на окатыши показатели января-июня 2024 года выросли до прошлогодних: по общему железорудному концентрату на 87%, по товарной железорудной продукции — в 2 раза, по товарному железорудному концентрату - в 3,4 раза, а по товарным окатышам – на 25%.

Производство "Метинвестом" угольного концентрата во втором квартале уменьшилось на 8% против первого – до 999 тысяч тонн. Основным фактором этого было снижение объемов производства на 12% на Покровской угольной группе до 562 тысяч тонн – среди прочего из-за запланированного перераспределения добывающих работ, учитывая мощности производственных участков. При этом производство этого товара United Coal Company (США) осталось почти на уровне предыдущего квартала – 437 тысяч тонн.

Впрочем, за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом в производстве угольного концентрата произошел заметный спад — на 31% до 2,085 миллиона тонн, в частности у United Coal Company этот показатель упал на 39% в связи с прекращением добычи на шахтах Carter Roag и уменьшением добычи на некоторых шахтах Wellmore. На Покровской угольной группе производство концентрата снизилось на 25% — преимущественно в результате оптимизации добывающих работ из-за изменения горно-геологических условий.

Напомним, что по результатам 2023 года "Метинвест" снизил выплавку стали на 31% по сравнению с 2022 годом до 2,025 миллиона тонн, производство чугуна – на 36% до 1,765 миллиона тонн, а кокса – на 25% до 1,241 миллиона тонн.