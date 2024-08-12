"Метінвест" у I півріччі збільшив виплавку сталі на 1%, по чавуну ж трохи "просів"

Група "Метінвест" у січні-червні збільшила виплавку сталі до на 1% до 1,042 мільйона тонн. В свою чергу, виробництво чавуну скоротилося до аналогічного минулорічного показника на 4% до 884 тисячі тонн. Про це йдеться у звіті "Метінвесту" про результати роботи у першому півріччі.

При цьому саме в другому кварталі відносно першого виробництво сталі збільшилося на 22% до 572 тисяч тонн, а чавуну - на 19% до 481 тисячі тонн. Це сталося завдяки відновленню на комбінаті "Каметсталь" (Кам'янське, Дніпропетровська область) роботи доменної печі №9 після її зупинки на капітальний ремонт у березні 2024 року та збільшенню портфелю замовлень на сталеву продукцію, переважно на місцевому ринку.

Виробництво товарних напівфабрикатів у квітні-червні склало 209 тисяч тонн, що на 26% вище, ніж у попередньому кварталі. Цього показника вдалося досягти переважно через збільшення портфеля замовлень на товарну заготовку.

Втім, загалом у першому півріччі 2024 року виробництво товарних напівфабрикатів знизилось на 25% проти аналогічного періоду минулого року – до 375 тисяч тонн, що пов'язано зі збільшенням внутрішнього споживання на наступних стадіях виробництва.

У другому кварталі поточного року виробництво готової продукції збільшилося проти попереднього кварталу на 3% і становило 604 тисяч тонн. Зокрема, плоского прокату вироблено на 7% менше – 262 тисячі тонн, що пов'язано переважно з несприятливою кон’юнктурою європейського ринку, зокрема використанням конкурентами "Метінвесту" дешевших російських слябів.

Виробництво ж довгого прокату при цьому збільшилося на 13% до 342 тисяч тонн завдяки збільшенню портфелю замовлень в Україні та Південно-Cхідній Європі.

В свою чергу, за все півріччя готової продукції вироблено на 4% більше за аналогічний показник 2023 року - 1,189 мільйона тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату зменшилось на 6% – до 545 тисяч тонн – в основному через відсутність маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон. Як наслідок, Ferriera Valsider в Італії повністю переорієнтувався на виробництво гарячекатаного товстого листа.

При цьому виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону збільшилось в 2,3 рази внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на підприємстві "Юністіл" в Україні після його зупинки на капітальний ремонт у другому кварталі минулого року.

Виробництво довгого прокату збільшилось на 14% до 644 тисяч тонн, що пов'язано зі збільшенням портфелю замовлень на продукцію "Каметсталі" та заводу Promet Steel у Болгарії.

Коксу в квітні-червні "Метінвест" виробив майже стільки ж, як і в попередньому кварталі - 281 тисячу тонн. Водночас за минуле півріччя коксу вироблено на 13% менше, ніж у першому півріччі 2023 року (564 тисячі тонн): це сталося внаслідок зупинки частини камер коксування на коксовій батареї №1 "Каметсталі".

Ситуація в гірничодобувному сегменті

Виробництво загального залізорудного концентрату зменшилось на 17% проти попереднього кварталу – до 4,033 мільйона тонн, товарної залізорудної продукції - на 13% до 3,814 мільйона тонн, залізорудного концентрату - на 22% до 2,205 мільйона тонн. В той же час обсяги виготовлення товарних окатків залишились майже на рівні попереднього кварталу і склали 1,609 мільйона тонн.

На фоні розблокування українських чорноморських портів з серпня 2023 року та збільшення портфелю замовлень на окатки показники січня-червня 2024 року зросли до минулорічних: за загальним залізорудним концентратом на 87%, за товарною залізорудною продукцією - в 2 рази, за товарним залізорудним концентратом - у 3,4 рази, а за товарними окатками – на 25%.

Виробництво "Метінвестом" вугільного концентрату в другому кварталі зменшилось на 8% проти першого – до 999 тисяч тонн. Основним чинником цього було зниження обсягів виробництва на 12% на Покровській вугільній групі до 562 тисяч тонн – серед іншого, через запланований перерозподіл видобувних робіт враховуючи потужності виробничих ділянок. При цьому виробництво цього товару United Coal Company (США) залишилося майже на рівні попереднього кварталу - 437 тисяч тонн.

Втім за все перше півріччя порівняно з аналогічним періодом у виробництві вугільного концентрату відбулося помітне падіння - на 31% до 2,085 мільйона тонн, зокрема у United Coal Company цей показник впав на 39% у зв’язку із припиненням видобутку на шахтах Carter Roag та зменшенням видобутку на деяких шахтах Wellmore. На Покровській вугільній групі виробництво концентрату знизилося на 25% - переважно внаслідок оптимізації видобувних робіт через зміни гірничо-геологічних умов.

Нагадаємо, що за результатами 2023 року "Метінвест" знизив виплавку сталі на 31% порівняно з 2022 роком до 2,025 мільйона тонн, виробництво чавуну - на 36% до 1,765 мільйона тонн, а коксу - на 25% до 1,241 мільйона тонн.