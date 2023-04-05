С начала полномасштабной войны 150 раз заводы "Уроборонпрома" обстреливались - гендиректор

С начала полномасштабного вторжения России по заводам "Укроборонпрома" было более 150 прилетов. Об этом сообщил гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в интервью "Интерфакс-Украина".

Несмотря на обстрелы, госконцерн наращивает производство. Таких результатов, объясняет Гусев, удается добиться и благодаря релокации и кооперации с частными компаниями.

"При том, что все наши заводы пострадали от прилетов – их было более 150, – ни одно производство не прекратило свою работу и не просто производит, а наращивает объемы продукции", - сообщил Юрий Гусев.

Более 12 тысяч украинцев откликнулись на рабочие вакансии компаний концерна. Только в рамках перемещения предприятий, создания дополнительных производств, кооперации с частными компаниями набрали более 6 тысяч новых сотрудников

"Укроборонпрому" удалось привлечь около 100 компаний, ранее не занимавшихся производством для Вооруженных сил Украины.

Руководитель концерна рассказал, что в настоящее время создаются проекты, в которые вовлечены страны-члены НАТО. В частности, речь идет о совместном производстве боеприпасов.

"Укроборонпром" призывает международных партнеров присоединиться к строительству заводов именно в Украине с учетом всех мер безопасности.

Госконцерн реализует программу производства и ремонта техники в безопасных местах, приводя в порядок не только старую советскую, но и трофейную, и полученную от партнеров технику.

"Безусловно, с партнерами мы едины во мнении, что ремонт и обслуживание в дальнейшем перерастет в более глубокую кооперацию по сбору и совместному производству новых видов вооружения. Это касается и бронетехники, и реактивных систем залпового огня, и средств ПВО", – заявил Гусев.

Отметим, во время интервью Юрий Гусев рассказал, что на базе Укроборонпрома будет создано 5 отраслевых холдингов.

Укроборонпром планируют транспортировать в новый оборонный холдинг, который будет выглядеть как небольшой корпоративный центр и отраслевые холдинги по направлениям, которые будут руководствоваться в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, "Укроборонпром" впервые за время независимости начал производить 125-мм снаряды для танков. Из соображений безопасности их производят за пределами страны, однако в создании снарядов принимают участие украинские конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие специалисты.

Это уже второй тип снарядов, производство которых предприятия "Укроборонпрома" развернули в партнерстве со страной НАТО за границей.