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Від початку повномасштабної війни 150 разів заводи “Уроборонпрому” обстрілювалися - гендиректор
Від початку повномасштабного вторгнення Росії по заводах “Укроборонпрому” було понад 150 прильотів. Про це повідомив гендиректор концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
Попри обстріли держконцерн нарощує виробництво. Таких результатів, пояснює Гусєв, вдається досягнути і завдяки релокації і кооперації з приватними компаніями.
"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів – їх було понад 150, – жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції”, - повідомив Юрій Гусєв.
Понад 12 тисяч українців відгукнулося на робочі вакансії компаній концерну. Тільки в рамках переміщення підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації з приватними компаніями набрали понад 6 тисяч нових співробітниківПідписуйтесь на наш Telegram канал
“Укроборонпрому” вдалося залучити близько 100 компаній, які раніше не займалися виробництвом для Збройних сил України.
Керівник концерну розповів, що наразі створюються проєкти, до яких залучені країни-члени НАТО. Зокрема, йдеться про спільне виробництва боєприпасів.
“Укроборонпром” закликає міжнародних партнерів долучитися до будівництва заводів саме в Україні з урахуванням усіх заходів безпеки.
Держконцерн реалізує програму виробництва і ремонту техніки в безпечних місцях, приводячи до ладу не тільки стару радянську, а й трофейну, і отриману від партнерів техніку.
"Безумовно, з партнерами ми єдині в думці, що ремонт і обслуговування надалі переросте в глибшу кооперацію зі збору та спільного виробництва нових видів озброєння. Це стосується і бронетехніки, і реактивних систем залпового вогню, і засобів ППО", – заявив Гусєв.
Зазначимо, під час інтерв’ю Юрій Гусєв розповів, що на базі Укроборонпрому створять 5 галузевих холдингів.
“Укроборонпром” планують транспортувати в новий оборонний холдинг, який виглядатиме як невеликий корпоративний центр і галузеві холдинги за напрямками, які керуватимуться відповідно до стандартів НАТО.
Нагадаємо, "Укроборонпром" вперше за часи незалежності почав виробляти 125-мм снаряди для танків. Із міркувань безпеки їх виготовляють за межами країни, однак у створенні снарядів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники та інші фахівці.
Це вже другий тип снарядів, виробництво яких підприємства "Укроборонпрому" розгорнули в партнерстві з країною НАТО за кордоном.