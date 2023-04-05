Від початку повномасштабної війни 150 разів заводи “Уроборонпрому” обстрілювалися - гендиректор

Від початку повномасштабного вторгнення Росії по заводах “Укроборонпрому” було понад 150 прильотів. Про це повідомив гендиректор концерну “Укроборонпром” Юрій Гусєв в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Попри обстріли держконцерн нарощує виробництво. Таких результатів, пояснює Гусєв, вдається досягнути і завдяки релокації і кооперації з приватними компаніями.

"При тому, що всі наші заводи постраждали від прильотів – їх було понад 150, – жодне виробництво не припинило свою роботу і не просто виконує, а нарощує обсяги продукції”, - повідомив Юрій Гусєв.

Понад 12 тисяч українців відгукнулося на робочі вакансії компаній концерну. Тільки в рамках переміщення підприємств, створення додаткових виробництв, кооперації з приватними компаніями набрали понад 6 тисяч нових співробітників

“Укроборонпрому” вдалося залучити близько 100 компаній, які раніше не займалися виробництвом для Збройних сил України.

Керівник концерну розповів, що наразі створюються проєкти, до яких залучені країни-члени НАТО. Зокрема, йдеться про спільне виробництва боєприпасів.

“Укроборонпром” закликає міжнародних партнерів долучитися до будівництва заводів саме в Україні з урахуванням усіх заходів безпеки.

Держконцерн реалізує програму виробництва і ремонту техніки в безпечних місцях, приводячи до ладу не тільки стару радянську, а й трофейну, і отриману від партнерів техніку.

"Безумовно, з партнерами ми єдині в думці, що ремонт і обслуговування надалі переросте в глибшу кооперацію зі збору та спільного виробництва нових видів озброєння. Це стосується і бронетехніки, і реактивних систем залпового вогню, і засобів ППО", – заявив Гусєв.

Зазначимо, під час інтерв’ю Юрій Гусєв розповів, що на базі Укроборонпрому створять 5 галузевих холдингів.

“Укроборонпром” планують транспортувати в новий оборонний холдинг, який виглядатиме як невеликий корпоративний центр і галузеві холдинги за напрямками, які керуватимуться відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, "Укроборонпром" вперше за часи незалежності почав виробляти 125-мм снаряди для танків. Із міркувань безпеки їх виготовляють за межами країни, однак у створенні снарядів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники та інші фахівці.

Це вже другий тип снарядів, виробництво яких підприємства "Укроборонпрому" розгорнули в партнерстві з країною НАТО за кордоном.