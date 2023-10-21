Швеция профинансирует разработку климатической дорожной карты для Украины

Институт окружающей среды Стокгольма (SEI) объявил о запуске проекта по созданию дорожной карты для Украины с целью достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Об этом сообщает "Интерфикс-Украина" со ссылкой на руководителя команды по экологической политике и стратегии Бернардаса Падегимаса.

Согласно его словам, дорожная карта должна быть разработана до июня 2025 года. Далее на ее основе предполагается разработать конкретные проекты с участием доноров, и этот процесс планируется завершить в марте 2026 года.

Дорожная карта для Украины будет базироваться на принятых в Европе принципах "зеленого" перехода. Она будет включать цели и механизмы достижения их в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

"Начнем активно работать над проектом, будем обсуждать его на разных уровнях. Цель – помочь Украине достичь климатической нейтральности через "зеленый" переход и восстановление", - сказал Падегимас и добавил, что разработку проекта финансирует правительство Швеции.

К разработке карты будут привлечены многие эксперты, включая тех, которые специализируются в направлении "зеленого" развития.

Также, выступивший на международной конференции "United for justice. United for nature" руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план восстановления окружающей среды Украины после российской агрессии следует отразить в соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец также отметил на конференции, что правоохранители расследуют более 2,5 тысяч преступлений против окружающей среды, совершенных в результате военной агрессии Российской Федерации, и общий ущерб для экологии составляет на сегодняшний день 55 миллиардов евро.

Добавим, что Россия, экономика которой держится на добыче и продаже энергоресурсов, неизбежно должна пострадать в результате задекларированных Евросоюзом достижения климатической нейтральности до 2050 года и отказа от ископаемого топлива.

Разрешенная ею полномасштабная агрессия против Украины, вне зависимости от результата военных действий, угрожает достижению заветных целей Green Deal и Парижского соглашения по климату.