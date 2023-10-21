Швеція профінансує розробку кліматичної дорожньої карти для України

Інститут довкілля Стокгольма (SEI) оголосив про запуск проєкту із створення дорожньої карти для України з метою досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Про це повідомляє "Інтерфікс-Україна" з посиланням на керівника команди з екологічної політики та стратегії Бернардаса Падегімаса.

Згідно з його словами, дорожня карта має бути розроблена до червня 2025 року. Далі на її основі передбачається розробити конкретні проекти за участю донорів, і цей процес планується завершити в березні 2026 року.

Дорожня карта для України базуватиметься на принципах "зеленого" переходу, які були ухвалені в Європі. Вона включатиме цілі України та механізми досягнення їх в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.

"Почнемо активно працювати над проєктом, будемо обговорювати його на різних рівнях. Мета - допомогти Україні досягти кліматичної нейтральності через "зелений" перехід і відновлення", - сказав Падегімас і додав, що розробку проєкту фінансує уряд Швеції.

До розроблення карти буде залучено багатьох експертів, включаючи тих, які спеціалізуються в напрямку "зеленого" розвитку.

Також, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який виступив на міжнародній конференції "United for justice. United for nature" заявив, що план відновлення довкілля України після російської агресії слід відобразити в відповідній резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець також зазначив на конференції, що правоохоронці розслідують понад 2,5 тисяч злочинів проти довкілля, вчинених внаслідок воєнної агресії Російської Федерації, і загальні збитки для екології становлять на сьогоднішній день 55 мільярдів євро.

Додамо, що Росія, економіка якої тримається на видобутку та продажу енергоресурсів, неминуче мала постраждати внаслідок задекларованих Євросоюзом досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та відмови від викопного палива.

Розв'язана нею повномасштабна агресія проти України, незалежно від результату воєнних дій, загрожує досягненню заповітних цілей Green Deal та Паризької угоди щодо клімату.