"Мы стремимся быть самой инновационной компанией в каждой точке контакта с клиентом и агентом", – Павел Царук, СГ "ТАС"

О состоянии "автогражданки", планах по развитию СГ "ТАС" в сегменте КАСКО, особенностях страхования военных рисков в Украине и перспективах дальнейшего очищения страхового рынка в интервью "ТОП-100" рассказал председатель правления СГ "ТАС" Павел Царук.

Премии СГ "ТАС" за 2025 год по ОСАГО увеличились втрое. Это произошло преимущественно за счет повышения стоимости "автогражданки" или также имело место увеличение количества договоров?

- В прошлом году наша компания существенно увеличила долю рынка – с 16% по итогам 2024-го до 22% по итогам декабря 2025-го. В целом по результатам прошлого года наша доля по количеству оформленных полисов составила 20%, то есть каждый пятый автовладелец своим страховщиком из "автогражданки" выбирал именно нас.

Если за 2024 год мы заключили 1,3 млн договоров ОСАГО, то в прошлом году уже более 1,5 млн, что является самым высоким показателем в сегменте. И это на фоне общего проседания рынка в 2025-м, когда совокупное количество проданных всеми страховщиками полисов уменьшилось по сравнению с 2024-м более чем на 620 тысяч!

Такой рывок предопределен прежде всего новым законом об "автогражданке", вступившем в действие в прошлом году. Одна из важнейших его норм — введение прямого урегулирования, предусматривающего, что выплату в случае ДТП будет осуществлять не страховщик виновника, как было раньше, а компания, где именно ты оформил полис. Очевидно, что такие условия требуют очень ответственного выбора страховщика, ведь в случае ДТП ты будешь обращаться именно к нему.

Еще одним важным фактором является увеличение лимитов ответственности страховщика и рост выплат за счет отмены коэффициента износа, также закрепленные в законе: люди понимают, что нужно идти в надежную компанию, у которой хватит средств, чтобы заплатить по своим обязательствам.

Конечно, увеличению продаж способствовало и то, что в последнее время рынок покинули несколько страховщиков, поэтому их клиенты искали для себя новую компанию. К тому же мы единственные среди топ игроков рынка, кто не производил "стоп" продаж, на что вынуждены были пойти другие компании.

Дело в том, что из-за увеличения цены "автогражданки" объемы продаж в денежном эквиваленте у всех компаний выросли, и их наращивание требовало дополнительного капитала, а большинство участников рынка не могли этого себе позволить. Так что многие, даже из числа серьезных игроков, ставили продажи на паузу — кто-то на несколько недель, кто-то в месяц. Очевидно, что их агентов это не устраивало, поэтому они искали более стабильные компании: шли, в частности, к нам, продавали нашу "автогражданку" и, почувствовав разницу в сервисе, оставались работать с нами.

Совокупность всех этих факторов и принесла такой результат: объемы наших продаж существенно выросли. И будут расти и дальше: по нашим расчетам, мы имеем потенциал увеличить свою долю до 25-30%. Конечно, это будет сложно, но мы уверенно двигаемся по этому направлению: за первые два месяца 2026 года наша доля рынка увеличивалась на 0,5% ежемесячно.

У нас в СГ "ТАС" принята глобальная стратегия развития: мы стремимся быть наиболее инновационной компанией в каждой точке контакта с клиентом и агентом. Хотим обеспечить для них максимальные удобство и быстроту. Считаем, что эта стратегия поможет привлечь и новых агентов, ведь мы фактически единственная компания на рынке, которая специализируется на работе с агентами и может качественно их обслуживать, учить, развивать и т.д. В этом смысле конкурентов у нас нет, и мы с радостью готовы принять всех желающих присоединиться к нашей партнерской сети.

В другом моторном виде страхования – КАСКО – компания входит в топ-10. Планируете войти в топ-5? Есть ли предпосылки для этого?

- Последние несколько лет мы стабильно входили в топ-5 страховщиков из КАСКО, но в прошлом году больше сфокусировались на "автогражданке": у нас большая сеть продаж, и новации, обусловленные введением в действие обновленного закона об ОСАГО, ростом цены полиса, изменением конкурентной среды, трансформацией поведения клиентов, давшейся ей не просто три-четыре месяца. Это определенно сказалось на продажах КАСКО: мы несколько потеряли темп, но уже во втором полугодии смогли нарастить его. Это если говорить именно о продажах. По показателю выплат по КАСКО мы стабильно входим в топ-3 сегмента. Так что в наших планах возвращение в топ-5 по продажам КАСКО. Тем более что разница в объемах продаж КАСКО, например, между компаниями, занимающими третье и восьмое место в сегменте, составляет лишь около 20%. Следовательно, изменить расстановку сил там достаточно легко.

На самом деле сейчас мы делаем упор на КАСКО, для нас это рынок с большим потенциалом. Мы сознательно много лет занимались только розничными продажами этого продукта (и, я думаю, на сегодняшний день у нас самый крупный розничный портфель КАСКО), но уже в этом году планируем наладить сотрудничество с автодилерами. В ближайшие три года стремимся занять достойное место в этой нише. А понимание того, как это делать эффективнее всего, как существенно увеличить продажи КАСКО, у нас есть.

Как вы оцениваете емкость украинского рынка КАСКО и степень проникновения имущественного страхования среди автовладельцев?

- В отличие от "автогражданки", консолидированной статистики продаж КАСКО как таковой нет. Но если взять за основу то, что за год обороты в сегменте составляли 14,5 млрд. грн., и поделить это число на средний чек (30-40 тыс. грн. по договору), можно предположить, что в целом по стране у нас застраховано 350-400 тыс. транспортных средств. То есть авто по договору КАСКО страхуют всего 5-8% от общего количества автовладельцев.

Но это без учета так называемого легкого или мини-КАСКО, что, по сути, является копией "автогражданки", которая действует наоборот: по полису ОСАГО де-факто страхуется чужая машина, а за мини-КАСКО - своя. Страховые же суммы практически одинаковы, а платеж составляет 1,5-2 стоимости "автогражданки".

Кстати, мы в свое время первыми начали предлагать мини-КАСКО к "автогражданке". Только за прошлый год объемы его продаж составили 17 тыс. договоров. И это самый высокий показатель среди всех компаний, предлагающих подобные продукты.

Что касается классического КАСКО, то мы всегда исходили из того, что этот продукт должен отвечать реальным потребностям автовладельцев: люди должны платить только за тот уровень страховой защиты, который необходим для них. Ведь все мы имеем разный опыт за рулем, с разной интенсивностью эксплуатируем авто, у каждого свой стиль вождения и т.д. Но, несмотря на эти отличия, все мы нуждаемся в надежной страховой защите, предусматривающей качественный сервис и по приемлемой цене.

В свое время мы вывели на рынок уникальный на тот момент продукт "ЕвроКАСКО 5 звезд", включающий в себя пять уровней страхового покрытия (по аналогии со звездами в гостиничном бизнесе), благодаря чему каждый мог выбрать оптимальный для себя вариант и не переплачивать за ненужное именно ему. Другими словами, клиент получил возможность сам решать, какие расходы посильны для него, а где нужна помощь страховщика.

Заплатить сейчас больше, чтобы потом не пришлось доплачивать или сэкономить, но иметь защиту только на случай средних или больших рисков, а остальное оплачивать за свой счет. Не будет преувеличением сказать, что этот продукт стал прототипом ряда договоров страхования, которые впоследствии разработали и выпустили на рынок другие компании. Но первыми во внедрении такого максимально ориентированного на потребности конкретного клиента подхода были мы.

Собственно это далеко не единственный случай, когда именно наша компания стояла у истоков новаций, которые впоследствии становились стандартом для рынка. Так, в свое время мы успешно усовершенствовали процедуру урегулирования ущерба по ОСАГО, максимально ускорив и упростив ее. И сегодня внедренный нами механизм уже становится нормой, по крайней мере, для ведущих игроков на рынке. Но ведь мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Поэтому сегодня активно работаем над оптимизацией процессов возмещения ущерба из КАСКО.

Мы как лидер рынка по объему выплат сосредоточили свои усилия на совершенствовании сервиса по урегулированию: хотим сделать этот процесс полностью онлайн, более удобным, быстрым и информативным для клиента с понятными статусами, интеграцией с "Дією" и т.д.

В условиях войны страховщики начали прибавлять страхование военных рисков к своим продуктам. Насколько успешна эта практика?

– Большинство компаний из числа тех, кто страхует от военных рисков, предлагают достаточно хорошие программы автострахования с адекватным покрытием на случай повреждения или уничтожения авто вследствие военных действий. Единственное ограничение – расстояние до линии столкновения: у некоторых компаний это 50 км, у других – 100 км. Но несмотря на то, что это реально работающий вариант защиты автомобиля, покупают его по статистике менее 10% страхователей из тех, кто имеет КАСКО.

Обычно активизация продаж договоров страхования от военных рисков наблюдается только через 2-3 дня после массированных атак. Впоследствии интерес к продукту снижается: люди почему-то считают, что опасность миновала. И, несмотря на то, что сам продукт недорог — максимум 1,5% стоимости авто, большинство выбирает рисковать его полной стоимостью (а это сегодня миллионы гривен), а не обезопасить себя.

Несколько иная ситуация со страхованием имущества от военных рисков: в этом сегменте фактически нет продуктов с приемлемым страховым покрытием. Это касается страхования имущества и частных лиц и бизнеса. Да, формально застраховать имущество юридических лиц от военных рисков возможно, но в ограниченных лимитах — максимум 30 млн грн из одной страховой компании. При этом на фоне увеличения количества обстрелов существенно выросла цена такого страхования: тариф может составлять от 5% до 10% стоимости имущества, что является непосильным финансовым бременем для клиентов.

В настоящее время активно рассматривается вопрос государственной поддержки страхования бизнеса от военных рисков, разработан соответствующий нормативный акт. Но для реализации этого проекта требуются немалые средства. С другой стороны, по мнению представителей нашей отрасли, этот документ нуждается в доработке. Мы уже подготовили соответствующие предложения и НАСУ передала их представителям регулятора и профильного министерства.

Поэтому надеемся, что проект будет реализован: юридические лица смогут получить от государства компенсацию за страхование от военных рисков, и этот механизм заработает должным образом. Впрочем, даже осознавая, что при таких условиях спрос на страхование имущества возрастет, я не ожидаю, что оно будет безумным. К тому же, учитывая объемы средств, необходимых для реализации этой программы, не думаю, что принять в ней участие смогут все желающие, суммы там огромные. Так что предполагаю, что речь идет о компенсации со стороны государства только для важнейших объектов — всего до 1000 договоров.

Что касается медицинского страхования с покрытием от военных рисков, то мы в рамках корпоративных договоров всегда стараемся идти навстречу клиентам и, если речь идет о последствиях, например вражеских обстрелов, прилетов и т.д., по возможности осуществляем соответствующие выплаты.

Свободное ценообразование на рынке ОСАГО с одной стороны, и введение НБУ стандартов Solvency II, которые касаются, в частности, методики оценки активов и требований к регуляторному капиталу, с другой — как реформа сказывается на страховом рынке? Все ли игроки смогут адаптироваться?

- Регулятор приложил колоссальные усилия, чтобы навести порядок на рынке, в частности очистив его от недобросовестных или неплатежеспособных компаний: это и введение соответствующей отчетности, и проведение надлежащих проверок финучреждений и т.д. Конечно, введение всех новаций дается непросто, ведь все процессы происходят в бешеном темпе. Даже если сравнить с банковским сектором, страховщики имеют все это в 2-3 раза меньше времени. Но, как бы сложно ни было, есть осознание, что мы двигаемся в нужном направлении: рынок уже давно нуждался в переменах и в результате только выиграет, ведь там останутся только те компании, которые способны предоставлять качественный сервис. Думаю, процесс очистки будет продолжаться и дальше: по моему убеждению, в сегменте "автогражданки" еще есть по меньшей мере 10 компаний — потенциальных кандидатов "на выход". В целом же по отрасли таких компаний раза в два больше.

Думаю, в конце концов, на рынке должны остаться около 30 компаний, но это будут те страховщики, которые достойно будут выполнять свои обязательства перед клиентами. Кстати, в этом смысле показательна история с сегментом "автогражданки", которую мы затронули в начале разговора. Ведь ставить продажи на паузу компании были вынуждены именно из-за несоответствия их показателям требованиям регулятора, в том числе размера капитала. И это яркое доказательство того, что если нет капитала – ты не игрок.

Если раньше недобросовестным страховщикам удавалось обходить определенные законодательные нормы, например, "рисуя" себе капитал, то сейчас это невозможно. Итак, система работает! И она эффективна.

Рынок уже коренным образом изменился, и это, безусловно, положительные изменения, которые в перспективе непременно скажутся на отношении общества к отрасли в целом и к страховщикам в частности. И я очень надеюсь, что со временем у людей появится осознание того, что страхование – это важнейший элемент их защиты, который действительно способствует их благосостоянию. И страховой рынок — это значимая составляющая экономики Украины, которая генерирует ВВП, платит налоги и работает на развитие государства.