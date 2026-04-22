"Ми прагнемо бути найбільш інноваційною компанією в кожній точці контакту з клієнтом та агентом", – Павло Царук, СГ "ТАС"

Голова правління СГ “ТАС” Павло Царук
Голова правління СГ “ТАС” Павло Царук

Про стан “автоцивілки”, плани з розвитку СГ “ТАС” у сегменті КАСКО, особливості страхування воєнних ризиків в Україні та перспективи подальшого очищення страхового ринку в інтерв’ю “ТОП-100” розповів голова правління СГ “ТАС” Павло Царук. 

Премії СГ "ТАС" за 2025 рік з ОСЦВП збільшилися утричі. Це сталося переважно коштом підвищення вартості "автоцивілки" чи також мало місце збільшення кількості договорів?

- Торік наша компанія суттєво збільшила частку ринку — з 16% за підсумками 2024-го до 22% за підсумками грудня 2025-го. Загалом за результатами минулого року наша частка за кількістю оформлених полісів склала 20%, тобто кожен п’ятий автовласник своїм страховиком з "автоцивілки" обирав саме нас.

Якщо за 2024 рік ми уклали 1,3 млн договорів ОСЦПВ, то торік уже понад 1,5 млн, що є найвищим показником у сегменті. І це на тлі загального просідання ринку в 2025-му, коли сукупна кількість проданих всіма страховиками полісів зменшилася порівняно з 2024-м на понад 620 тисяч!

Такий ривок зумовлений насамперед новим законом про "автоцивілку", що вступив у дію торік. Одна з найважливіших його норм — запровадження прямого врегулювання, яке передбачає, що виплату в разі ДТП здійснюватиме не страховик винуватця, як було раніше, а компанія, в якій саме ти оформив поліс. Очевидно, що такі умови потребують дуже відповідального вибору страховика, адже в разі ДТП ти звертатимешся саме до нього.

Ще один важливий чинник — збільшення лімітів відповідальності страховика та зростання виплат за рахунок скасування коефіцієнту зносу, також закріплені у законі: люди розуміють, що треба йти до надійної компанії, в якої вистачить коштів, щоб заплатити за своїми зобов’язаннями.

Звісно, збільшенню продажів сприяло й те, що останнім часом ринок залишили кілька страховиків, тож їхні клієнти шукали для себе нову компанію. До того ж ми єдині серед топгравців ринку, хто не робив "стоп" продажів, на що вимушені були піти інші компанії.

Річ у тім, що через збільшення ціни "автоцивілки" обсяги продажів у грошовому еквіваленті у всіх компаній зросли, і їхнє нарощування потребувало додаткового капіталу, а більшість учасників ринку не могли цього собі дозволити. Тож багато хто, навіть з числа серйозних гравців, ставив продажі на паузу — хтось на кілька тижнів, хтось на місяць. Очевидно, що їхніх агентів це не влаштовувало, відтак вони шукали більш стабільні компанії: йшли, зокрема, до нас, продавали нашу "автоцивілку" і, відчувши різницю в сервісі, залишалися працювати з нами.

Сукупність усіх цих факторів і дала такий результат: обсяги наших продажів суттєво зросли. І зростатимуть й надалі: за нашими розрахунками, ми маємо потенціал збільшити свою частку до 25-30%. Звісно, це буде складно, але ми впевнено рухаємося у цьому напрямі: за перші два місяці 2026 року наша частка ринку збільшувалася на 0,5% щомісяця.

У нас в СГ "ТАС" ухвалена глобальна стратегія розвитку: ми прагнемо бути найбільш інноваційною компанією у кожній точці контакту з клієнтом і агентом. Хочемо забезпечити для них максимальні зручність і швидкість. Вважаємо, що ця стратегія допоможе залучити і нових агентів, адже ми є фактично єдиною компанією на ринку, яка спеціалізується на роботі з агентами та може якісно їх обслуговувати, вчити, розвивати тощо. У цьому сенсі конкурентів у нас немає, і ми радо готові прийняти усіх охочих долучитися до нашої партнерської мережі.

В іншому моторному виді страхування — КАСКО — компанія входить до топ-10. Чи плануєте увійти до топ-5? Є передумови для цього?

- Останні кілька років ми стабільно входили до топ-5 страховиків з КАСКО, але торік більше сфокусувалися на "автоцивілці": у нас велика мережа продажів, і новації, зумовлені введенням в дію оновленого закону про ОСЦПВ, зростанням ціни поліса, зміною конкурентного середовища, трансформацією поведінки клієнтів, далися їй непросто, а отже, потребували підвищеної уваги, особливо у перші три-чотири місяці. Це певним чином позначилося на продажах КАСКО: ми дещо втратили темп, але вже у другому півріччі змогли наростити його. Це якщо говорити саме про продажі. За показником виплат з КАСКО ми стабільно входимо до топ-3 сегмента. Тож в наших планах повернення в топ-5 з продажів КАСКО. Тим паче що наразі різниця в обсягах продажів КАСКО, наприклад, між компаніями, які посідають третє і восьме місце у сегменті, становить лише близько 20%. Отже, змінити розстановку сил там досить легко.

Насправді зараз ми робимо акцент на КАСКО, для нас це ринок з великим потенціалом. Ми свідомо багато років займалися лише роздрібними продажами цього продукту (і, я думаю, на сьогодні у нас найбільший роздрібний портфель КАСКО), але вже цього року плануємо налагодити співпрацю з автодилерами. У найближчі три роки прагнемо посісти гідне місце у цій ніші. А розуміння того, як це робити найефективніше, як суттєво збільшити продажі КАСКО, у нас є.

Як ви оцінюєте ємність українського ринку КАСКО і ступінь проникнення майнового страхування серед власників авто?

- На відміну від "автоцивілки", консолідованої статистики продажів КАСКО як такої немає. Та якщо взяти за основу те, що за рік обороти у сегменті становили 14,5 млрд грн, і поділити це число на середній чек (30-40 тис. грн за договором), можна припустити, що загалом по країні у нас застраховано 350-400 тис. транспортних засобів. Тобто авто за договором КАСКО страхують лише 5-8% від загальної кількості автовласників.

Але це без урахування так званого легкого, чи міні-КАСКО, що, по суті, є копією "автоцивілки", яка діє навпаки: за полісом ОСЦПВ де-факто страхується чужа машина, а за міні-КАСКО — своя. Страхові ж суми практично однакові, а платіж становить 1,5-2 вартості "автоцивілки".

До речі, ми свого часу першими почали пропонувати міні-КАСКО до "автоцивілки". Лише за минулий рік обсяги його продажів сягнули 17 тис. договорів. І це найвищий показник серед усіх компаній, які пропонують подібні продукти.

Що стосується класичного КАСКО, то ми завжди виходили з того, що цей продукт повинен відповідати реальним потребам автовласників: люди мають платити лише за той рівень страхового захис­ту, який є необхідним для них. Адже всі ми маємо різний досвід за кермом, з різною інтенсивністю експлуатуємо авто, у кожного свій стиль кермування тощо. Але, попри ці відмінності, всі ми потребуємо надійного страхового захисту, що передбачає якісний сервіс — і за прийнятною ціною.

Відтак свого часу ми вивели на ринок унікальний на той момент продукт "ЄвроКАСКО 5 зірок", що включає в себе п’ять рівнів страхового покриття (за аналогією з зірками у готельному бізнесі), завдяки чому кожен міг обрати оптимальний для себе варіант і не переплачувати за не потрібне саме йому. Іншими словами, клієнт отримав можливість сам вирішувати, які витрати посильні для нього, а де потрібна допомога страховика.

Заплатити зараз більше, щоб потім не довелося доплачувати, чи заощадити, але мати захист лише на випадок середніх чи великих ризиків, а решту оплачувати власним коштом. Не буде перебільшенням сказати, що цей наш продукт став прототипом низки договорів страхування, які згодом розробили і випустили на ринок інші компанії. Але першими у запровадженні такого максимально орієнтованого на потреби конкретного клієнта підходу були ми.

Власне, це далеко не єдиний випадок, коли саме наша компанія стояла у витоків новацій, що згодом ставали стандартом для ринку. Так, свого часу ми успішно вдосконалили процедуру врегулювання збитків з ОСЦПВ, максимально пришвидшивши та спростивши її. І сьогодні запроваджений нами механізм уже стає нормою, принаймні для провідних гравців на ринку. Але ж ми ніколи не зупиняємося на досягнутому. Тому сьогодні активно працюємо над оптимізацією процесів відшкодування збитків з КАСКО.

Ми як лідер ринку за обсягом виплат зосередили свої зусилля на вдосконаленні сервісу з врегулювання: хочемо зробити цей процес повністю онлайн, більш зручним, швидким та інформативним для клієнта — зі зрозумілими статусами, інтеграцією з "Дією" тощо.

В умовах війни страховики почали додавати страхування воєнних ризиків до своїх продуктів. Наскільки успішна ця практика?

- Більшість компаній з числа тих, хто страхує від воєнних ризиків, пропонують досить хороші програми автострахування з адекватним покриттям на випадок пошкодження чи знищення авто внаслідок воєнних дій. Єдине обмеження — відстань до лінії зіткнення: у деяких компаній це 50 км, в інших — 100 км. Та попри те, що це реально працюючий варіант захисту автомобіля, купують його, за статистикою, менш ніж 10% страхувальників з тих, хто має КАСКО.

Зазвичай активізація продажів договорів страхування від воєнних ризиків спостерігається лише 2-3 дні після масованих атак. Згодом інтерес до продукту знижується: люди чомусь вважають, що небезпека минула. І, попри те що сам продукт недорогий — максимум 1,5% вартості авто, більшість обирає ризикувати його повною вартістю (а це на сьогодні мільйони гривень), а не убезпечити себе.

Дещо інша ситуація зі страхуванням майна від воєнних ризиків: у цьому сегменті фактично немає продуктів з прийнятним страховим покриттям. Це стосується страхування майна і приватних осіб, і бізнесу. Так, формально застрахувати майно юридичних осіб від воєнних ризиків можливо, але в обмежених лімітах — максимум 30 млн грн з однієї страхової компанії. При цьому на тлі збільшення кількості обстрілів суттєво зросла ціна такого страхування: тариф може становити від 5% до 10% вартості майна, що є непосильним фінансовим тягарем для клієнтів.

Зараз активно розглядається питання державної підтримки страхування бізнесу від воєнних ризиків, розроблено відповідний нормативний акт. Але для реалізації цього проєкту потрібні чималі кошти. З іншого боку, на думку представників нашої галузі, цей документ потребує доопрацювання. Ми вже підготували відповідні пропозиції, і НАСУ передала їх представникам регулятора та профільного міністерства.

Тож сподіваємося, що проєкт таки буде реалізовано: юридичні особи зможуть отримати від держави компенсацію за страхування від воєнних ризиків, і цей механізм запрацює належним чином. Втім, навіть усвідомлюючи, що за таких умов попит на страхування майна зросте, я не очікую, що він буде шаленим. До того ж, зважаючи на обсяги коштів, потрібних для реалізації цієї програми, не думаю, що взяти у ній участь зможуть всі охочі, адже суми там величезні. Тож припускаю, що йтиметься про компенсацію з боку держави лише для найважливіших об’єктів — загалом до 1000 договорів.

Що стосується медичного страхування з покриттям від воєнних ризиків, то ми у межах корпоративних договорів завжди намагаємося йти назустріч клієнтам і, якщо йдеться про наслідки, наприклад, ворожих обстрілів, прильотів тощо, за можливості здійснюємо відповідні виплати.

Вільне ціноутворення на ринку ОСЦВП з одного боку, і запровадження НБУ стандартів Solvency II, які стосуються, зокрема, методики оцінки активів і вимог до регуляторного капіталу, з іншого, — як реформа позначається на страховому ринку? Чи всі гравці зможуть адаптуватися?

- Регулятор доклав колосальних зусиль, щоб навести лад на ринку, зокрема очистивши його від недобросовісних чи неплатоспроможних компаній: це і запровадження відповідної звітності, і проведення належних перевірок фінустанов тощо. Звісно, що запровадження всіх новацій дається непросто, адже всі процеси відбуваються у шаленому темпі. Навіть якщо порівняти з банківським сектором, страховики мають на все це у 2-3 рази менше часу. Але, як би складно не було, є усвідомлення, що ми рухаємося у потрібному напрямку: ринок уже давно потребував змін і в результаті лише виграє, адже там залишаться тільки ті компанії, які здатні надавати якісний сервіс. Гадаю, процес очищення триватиме й надалі: на моє переконання, у сегменті "автоцивілки" ще є щонайменше 10 компаній — потенційних кандидатів "на вихід". А загалом по галузі таких компаній рази в два більше.

Думаю, зрештою на ринку мають залишитися близько 30 компаній, але це будуть ті страховики, які гідно виконуватимуть свої зобов’язання перед клієнтами. До речі, у цьому сенсі показовою є історія з сегментом "автоцивілки", якої ми торкнулися на початку розмови. Адже ставити продажі на паузу компанії були вимушені саме через невідповідність їхніх показників вимогам регулятора, зокрема щодо розміру капіталу. І це яскравий доказ того, що якщо немає капіталу — ти не гравець.

Якщо раніше недобросовісним страховикам вдавалося обходити певні законодавчі норми, наприклад, "малюючи" собі капітал, то зараз це неможливо. Отже, система працює! І вона ефективна.

Ринок уже докорінним чином змінився, і це, безумовно, позитивні зміни, що у перспективі неодмінно позначаться на ставленні суспільства і до галузі загалом, і до страховиків зокрема. І я дуже сподіваюсь, що з часом у людей з’явиться усвідомлення того, що страхування — це надважливий елемент їхнього захисту, який дійсно сприяє їхньому добробуту. І страховий ринок — це значуща складова економіки України, що генерує ВВП, сплачує податки та загалом працює на розвиток держави.