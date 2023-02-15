Вторая жизнь "автогражданки". Почему 2023 год приведет к перезагрузке рынка ОСАГО

Обязательное страхование ответственности автовладельцев достойно выдержало испытание 2022 годом. В 2023 году рынок затаив дыхание ждет вступление в силу нового закона об ОСАГО, который усилит права страхователей и сделает существование ненадежных страховых компаний бессмысленным.

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Сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности за 2022 год сократился до 20%. Но это если оценивать по количеству полисов. А вот объем премий, по предварительным оценкам страховых компаний, за 2022 год даже немного вырос, приблизительно на 6% . В 2023 году, в связи с глобальной перезагрузкой законодательного поля и принятием нового закона об ОСАГО, ситуация в этом сегменте может измениться в лучшую сторону. Как для страховщиков, которые будут наращивать объемы платежей за счет повышения тарифов, так и для страхователей, которые смогут претендовать на более высокие выплаты по полисам.

ОСАГО балансирует, "Зеленая карта" ловит волну

По данным НБУ, за 9 месяцев 2022 года общая сумма платежей по полисам ОСАГО составила 4,8 млрд грн . Это на 4% или на 1,2 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Сумма выплат по "автогражданке" , которые осуществили страховщики в течение января-сентября 2022 года, в годовом измерении сократилась на 20% или на 0,5 млрд грн до 2 млрд грн . Согласно подсчетам Моторного (транспортного) страхового бюро, число договоров ОСАГО, которые заключили страховщики в течение 9 месяцев 2022 года, составило 5,2 млн. Это на 23% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года.

"Автогражданка" оказалась достаточно стабильной. Это объясняется том, что данный вид страхования обязательный и автовладельцы обязаны иметь полис. Так что просел этот рынок за 2022 год несущественно – где-то на 10-20%, и то исключительно в количестве проданных полисов. Это прежде всего связано с тем, что выехавшим за границу украинцам ОСАГО просто не нужно, ведь оно действует только на территории Украины. Павел Царук председатель правления страховой группы "ТАС"

Похожие оценки озвучивает и глава Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ) Денис Ястреб. По его словам, страховщики участники НАСУ за 12 месяцев 2022 года показали прирост в премиях на 6,5% , хотя число заключенных договоров действительно сократилось. "Такая ситуация связана с инфляционными процессами внутри страны", – уточняет Ястреб.

Впрочем, есть и более пессимистичная оценка. По подсчетам ассоциации «Страховой бизнес», в 2022 году страховщики все-таки потеряли порядка 2,6% платежей по ОСАГО . Но ситуация явно не выглядит катастрофичной.

Зато на рынке страхования "Зеленая карта", который является международной версией внутренней "автогражданки", настоящий бум. Объем премий, которые собрали страховщики по этому виду, за 9 месяцев 2022 года вырос более чем на 136% до 2,84 млрд грн .

За 12 месяцев 2022 года участники НАСУ увеличили сумму поступлений (по полисам "Зеленой карты" – ред.) на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, безусловно, связано с вынужденной миграцией украинцев за границу. Денис Ястреб глава Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ)

Действительно, "зеленка" растет такими впечатляющими темпами именно благодаря массовому выезду наших сограждан в сопредельные страны Западной Европы. И хотя государства-соседи поначалу давали возможность вынужденным переселенцам пользоваться своим автомобилем без полиса, со временем многие страны вернули требование иметь "Зеленую карту".

К слову, объем выплат по этому виду страхования за 9 месяцев 2022 года тоже вырос, ровно вдвое до 600 млн грн .

Новые правила игры уже на подходе

Главным событием для рынка ОСАГО в 2023 году должно стать принятие нового закона об "автогражданке". Это законопроект № 8300, который Верховная Рада приняла за основу 12 января. Он разработан на замену действующему закону № 1961-IV. Как сообщил delo.ua один из авторов документа глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, законопроект № 8300 находится на доработке и второе чтение состоится ориентировочно в середине марта месяца .

Основные изменения, которые произойдут после принятия законопроекта:

повышение лимитов выплат. Сейчас максимальный размер выплаты по полисам "автогражданки" за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, составляет 160 тыс грн, за ущерб жизни и здоровью – 320 тыс грн. После вступления в силу новых норм, максимальный размер выплат сразу вырастет до 1 млн грн и 10 млн грн соответственно. А к 2025 году лимиты увеличатся еще в два раза. полностью свободные тарифы по ОСАГО. Страховщики будут формировать цену полисов исходя не из базового платежа (сейчас он составляет 180 грн) и корректирующих коэффициентов, а основываясь на статистике аварийности, убыточности своего портфеля и т.д.

отмена франшиз. Все выплаты по ОСАГО будут производиться в пределах суммы нанесенного ущерба. На данный момент страховщики имеют право вычитать франшизу в размере до 2% убытка (конечно, если это прописано в договоре).

механизм прямого урегулирования. Сейчас пострадавшие в ДТП получают выплаты в компании, которая заключила договор ОСАГО с виновником. После принятия законопроекта № 8300 компенсировать убыток будет тот страховщик, который продал полис "автогражданки" пострадавшему лицу. Правда, при условии, что в дорожное происшествие попали только два авто и нет ущерба жизни и здоровью его участников.

выплаты без учета износа. Независимо от возраста автомобиля, страховщики будут компенсировать убытки за любое транспортное средство как за новое. То есть, компенсации будет хватать для того, чтобы отремонтировать авто и установить (при необходимости) новые запчасти.

сокращение сроков урегулирования убытков. Нормы законопроекта № 8300 обязывают страховщиков принимать решение о выплате (или об отказе) в течение 60 дней с момента подачи заявления от пострадавшего лица.



Останутся надежные и добросовестные

Для сегмента ОСАГО 2023 год будет в некоторой степени переломным. Страхователи получат увеличение гарантий. Инфляция, которая проявляется в удорожании запчастей и ремонтных работ, "съедает" страховые выплаты. И если в ДТП попадает дорогостоящий автомобиль, то компенсации по "автогражданке" может и не хватить на его восстановление. Так что, повышение лимитов – это однозначно позитив. Равно как отмена франшиз и внедрение прямого урегулирования.

В то же время, страховщики со своей стороны пересмотрят цену полисов. Ведь их уже не будут сковывать законодательные рамки. Кроме того, новый уровень лимитов также станет аргументом в пользу повышения тарифов. Правда, участники рынка уверяют, что рост стоимости полисов не будет драматическим.

Председатель правления страховой компании "Арсенал Страхование" Сергей Авдеев считают, что тарифы в десятки раз точно не вырастут. Для примера, при действующей модели ценообразования на ОСАГО владелец авто с объемом двигателя 1,6 л может застраховать ответственность за 1,5-2,5 тыс грн.

В любом случае, рынок станет более надежным, платежеспособным. В том числе, возможен уход тех страховщиков, которые не будут соответствовать обновленным законодательным требованиям .

«После внедрения в Украине ОСАГО очень много молодых компаний занимались только этим видом страхования и испортили этот рынок, оплачивая огромные комиссионные агентам (до 50% от премии). Эти компании в дальнейшем обанкротились», – напоминает о негативном опыте прошлых лет руководитель и основатель страхового брокера «Дедал» Ибрагим Габидулин.

По данным МТСБУ, количество членов бюро в феврале 2023 года насчитывало 40 компаний. При этом, у некоторых страховщиков есть проблемы с качеством урегулирования убытков и на них систематически жалуются клиенты. Так что, кандидаты на выход явно найдутся.

Впрочем, как и в сегменте КАСКО, все это лишь усилит борьбу за страхователей.

Главным ресурсом для многих компаний будет не только обновление, но и удержание базы уже существующих клиентов. Вячеслав Гавриленко заместитель председателя правления страховой компании ARX