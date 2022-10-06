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Выплаты по ОСАГО как в ЕС и жесткий контроль резервов. Что хочет менять НБУ на страховом рынке
Нацбанк постепенно ужесточает надзор за страховщиками и намерен пересмотреть правила игры на рынке. Регулятор предлагает улучшить методику расчета страховых резервов и инициирует реформу "автогражданки".
Национальный банк занимается не только банками, не забывает он и о страховом рынке. Помимо применения санкций к страховым компаниям, которые не выполняют нормативы, НБУ также продолжает заниматься правовым регулированием страховой отрасли.
Главные инициативы на сегодня, которые касаются страховщиков и их клиентов – это концепция реформирования обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и проект новых требований к формированию страховых резервов, внедрение которых должно улучшить платежную дисциплину страховых компаний.
Компаний все меньше, клиентов тоже
Несмотря на войну, ситуация на страховом рынке вполне стабильна. По данным НБУ, на 1 сентября объем активов страховых компаний составили 65,7 млрд грн, резервов – 36,6 млрд грн. Как уточняет Нацбанк, активы с начала 2022 года выросли на 2,3%, а резервы остались неизменными. Количество зарегистрированных страховых компаний за 8 месяцев сократилось на 15 до 140. С начала войны с рынка ушло 5 страховщиков-участников сегмента non-life (рискового страхования – ред.).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Количество зарегистрированных страховых компаний и их активы (млрд грн)
Объемы платежей, которые привлекают страховые компании от своих клиентов, продолжают сокращаться. Равно как и выплаты страхователям. За 2 квартал платежи, полученные рисковыми компаниями (то есть, компании по страхованию жизни здесь не учтены), сократились на 10%, выплаты – на 14%.
Наибольшие темпы падения страховых премий во 2 квартале зафиксированы по медицинскому и имущественному страхованию. В то же время страховые платежи по полисам "Зеленой карты" (международный аналог ОСАГО) выросли почти в 1,5 раза, а выплаты – почти втрое. Это связано с тем, что многие украинские беженцы выезжали за пределы страны на своих авто, и поэтому они приобретают «зеленку», которая необходима при эксплуатации автомобилей на украинской регистрации за границей. Выплаты сильнее всего сократились по страхованию ответственности, грузов и по медстрахованию.
Объем страховых платежей, полученных компаниями по страхованию жизни в течение 2 квартала, сократился где-то на 27%. Сумма выплат, наоборот, выросла на 5%. Рост второго показателя связан в том числе с тем, что клиенты расторгают договора страхования жизни и забирают деньги (выкупные суммы).
Cтруктура страхового портфеля страховых компаний по итогам 1 полугодия 2022 года
Доходы от непрофильной страховой деятельности (от инвестиций) у рисковых компаний во 2 квартале сократились на 7%. Это на 19% больше, чем во 2 квартале 2021 года. Львиную долю этого дохода страховщики получили от вложений в ОВГЗ и от размещения средств на банковских депозитах. Доходы от инвестиционной деятельности компаний по страхованию жизни уменьшились на 14% по сравнению с 1 кварталом, хотя и оказались выше на 17% по сравнению с 2 кварталом 2021 года.
"Самый существенный спад объемов страховой деятельности пришелся на конец 1 квартала 2022 года. Во 2 квартале падение продолжилось, но оно было менее стремительным. Страховщики смогли организовать и наладить работу в условиях военного положения", – объясняет НБУ.
Нарушают, но аккуратно
В условиях военного положения Нацбанк не проводит полноценные проверки страховых компаний. Но при этом НБУ все равно осуществляет безвыездной надзор.
Как сообщает регулятор, за 1 полугодие 2022 года отчетность подали 137 компаний. Это 96% всего страхового рынка. К нарушителям, которые игнорируют подачу отчетов, НБУ в основном применяет санкции в виде приостановки лицензий.
Сам Нацбанк объясняет "непослушание" страховых компаний тем, что в связи с войной у многих из них возникли проблемы с организацией операционной деятельности. «Но также это связано (неподача отчетов – ред.) и с временной отменой ответственности за несвоевременное представление отчетности на период военного положения», – уточняет НБУ.
Что касается несоблюдения нормативов, то таких случаев в масштабах рынка не так и много. По состоянию на 1 апреля 2022 года нарушали нормативные требования 22 страховых компании, по состоянию на 1 июля число нарушителей сократилось до 15. Вместе с тем, НБУ выяснил, что большинство случаев несоблюдения нормативов не связаны с боевыми действиями и их влиянием на работу страховщиков.
"На сегодняшний день надзорные действия продолжаются в отношении 7 компаний, которые не восстановили свое финансовое состояние и не соблюдают финансовые нормативы", – констатирует Нацбанк.
Борьба за качество резервов
НБУ делает акцент на том, что для поддержания страхового рынка в "зеленой зоне" он и дальше будет следить, чтобы страховщики соблюдали нормативы и требования к раскрытию информации. Кроме того, особое внимание Нацбанка будет приковано к выполнению обязательств перед клиентами.
В том числе, регулятор занимается доработкой нормативно-правовой базы, которая напрямую связана со стабильностью страховых компаний. В частности, 28 сентября НБУ обнародовал проект изменений методики формирования страховых резервов и методики расчета выкупных сумм. Напомним, что от качества и объема резервов зависит платежеспособность страховщика и то, как он сможет компенсировать убытки по страховым случаям.
Нацбанк предлагает унифицировать подходы к формированию страховых резервов как рисковыми, так и лайфовыми страховыми компаниями. Также будут усилены требования к тем данным, которые использует страховщик для расчета страховых резервов. А еще страховщики будут составлять регулярные отчеты о том, как они рассчитывают резервы.
Соответственно, все это должно на выходе увеличить достоверность информации о резервировании и повысить качество самих резервов.
Новое лицо "автогражданки"
Еще больше перемен грядет на рынке ОСАГО. Учитывая, что этот вид страхования вместе с "Зеленой картой" генерирует где-то 30% всех страховых платежей, его влияние на устойчивость страховщиков очевидное. НБУ опубликовал концепцию реформирования сегмента «автогражданки», которая содержит предложения к новой редакции закона об ОСАГО.
Самое главное и важное, что касается всех автовладельцев – это увеличение лимитов ответственности по страховым договорам. Сейчас за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, страховщики по ОСАГО выплачивают 160 тыс грн, за ущерб жизни и здоровью – 320 тыс грн. Нацбанк предлагает увеличить эти лимиты до 1,3 млн евро и 6,4 млн евро соответственно. Их повышение будет происходить поэтапно, в течение 6-7 лет.
При этом должен появиться новый механизм выплат по тем случаям, где есть пострадавшие или погибшие. Сегодня за ущерб жизни и здоровью компании компенсируют сразу всю сумму. В будущем это будут аннуитетные (ежемесячные) платежи пострадавшему либо родственникам пострадавшего в случае его смерти.
Второе важное изменение – внедрение прямого урегулирования убытков по ОСАГО. Как происходит выплата сейчас? Пострадавшая сторона получает компенсацию в страховой компании виновника ДТП. "Прямое урегулирование предполагает, что при наступлении страхового случая водитель, попавший в дорожное происшествие по вине другого водителя, все равно получит выплату от той компании, у которой он покупал полис ОСАГО. Это важный момент, который будет закреплен на законодательном уровне", – объяснил в комментарии Delo.ua замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Прямое урегулирование станет для страховщиков стимулом предоставлять лучший сервис и быстрее покрывать убытки, чтобы не терять клиентов. И это, безусловно, хорошо.
Цена ОСАГО выходит на свободу
Третье новшество – свободное формирование тарифов. То есть, цена полисов ОСАГО не будет зажата законодательными рамками, а страховые компании будут устанавливать ее исходя из статистики убытков, аварийности и т.д. Как это повлияет на стоимость "автогражданки"? Она подорожает. Каким будет это подорожание? Пока сказать сложно.
Впрочем, уже сейчас стоимость ОСАГО зарегулирована минимально. Поэтому рынок почти перешел на свободные тарифы. А значит, шокирующего роста цен можно не опасаться. С другой стороны, если учесть, что украинская страховая отрасль постепенно движется к стандартам ЕС (например, по размеру тех же лимитов), то со временем стоимость "автогражданки" может достичь европейского уровня. А это порядка 800-1000 евро в год, и дороже.