Друге життя "автоцивілки". Чому 2023 рік приведе до перезавантаження ринку ОСАЦВ

Обов'язкове страхування відповідальності автовласників гідно витримало випробування 2022 роком. У 2023 році ринок затамувавши подих чекає прийняття нового закону про ОСЦПВ, який посилить права страхувальників і поставить під велике питання існування ненадійних страхових компаній.

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Сегмент обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності за 2022 скоротився до 20%. Але це якщо оцінювати за кількістю полісів. Обсяг премій, за попередніми оцінками страхових компаній, за 2022 рік навіть трохи зріс, приблизно на 6% . У 2023 році у зв'язку з глобальним перезавантаженням законодавчого поля та прийняттям нового закону про ОСЦПВ, ситуація в цьому сегменті може змінитися на краще. Як для страховиків, які нарощуватимуть обсяги платежів за рахунок підвищення тарифів, так і для страхувальників, які зможуть претендувати на вищі виплати за полісами.

ОСЦПВ балансує, "Зелена карта" ловить хвилю

За даними НБУ, за 9 місяців 2022 року загальна сума платежів за полісами ОСЦПВ склала 4,8 млрд грн . Це на 4% або на 1,2 млрд грн менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Сума виплат за "автоцивілкою" , які здійснили страховики протягом січня-вересня 2022 року, у річному вимірі скоротилася на 20% або на 0,5 млрд грн до 2 млрд грн . Згідно з підрахунками Моторного (транспортного) страхового бюро, кількість договорів ОСЦПВ, які уклали страховики протягом 9 місяців 2022 року, становила 5,2 млн. Це на 23% менше, ніж у січні-вересні 2021 року.

"Автоцивілка" виявилася досить стабільною. Це пояснюється тим, що цей вид страхування є обов'язковим і автовласники повинні мати поліс. Тож просів цей ринок за 2022 рік несуттєво – десь на 10-20%, і то виключно у кількості проданих полісів. Це насамперед пов'язано з тим, що українцям, які виїхали за кордон, ОСЦПВ просто не потрібно, адже воно діє тільки на території України. Павло Царук голова правління страхової групи "ТАС"

Подібні оцінки озвучує голова Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Денис Ястреб. За його словами, страховики учасники НАСУ за 12 місяців 2022 року показали приріст у преміях на 6,5%, хоча кількість укладених договорів дійсно скоротилася. "Така ситуація пов'язана з інфляційними процесами всередині країни", – уточнює Ястреб.

Втім, є й більш песимістична оцінка. За підрахунками асоціації «Страховий бізнес», у 2022 році страховики таки втратили близько 2,6% платежів з ОСЦПВ . Але ситуація явно не виглядає катастрофічною.

Натомість на ринку страхування "Зелена карта", який є міжнародною версією внутрішньої "автоцивілки", справжній бум. Обсяг премій, які зібрали страховики з цього виду, за 9 місяців 2022 року зріс на понад 136% до 2,84 млрд грн .

За 12 місяців 2022 року учасники НАСУ збільшили суму надходжень (за полісами "Зеленої карти" – ред.) на 132% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що, безумовно, пов'язано із вимушеною міграцією українців за кордон. Денис Ястреб голова Національної асоціації страховиків України (НАСУ)

Справді, "зеленка" росте такими вражаючими темпами саме завдяки масовому виїзду наших співгромадян до суміжних країн Західної Європи. І хоча держави-сусіди спочатку давали можливість вимушеним переселенцям користуватися своїм автомобілем без поліса, згодом багато країн повернули вимогу мати "Зелену карту".

До речі, обсяг виплат за цим видом страхування за 9 місяців 2022 року теж зріс, рівно вдвічі до 600 млн грн .

Нові правила гри вже на підході

Головною подією для ринку ОСЦПВ у 2023 році має стати ухвалення нового закону про "автоцивілку". Це законопроект № 8300, який Верховна Рада прийняла за основу 12 січня. Він розроблений на заміну чинному закону №1961-IV. Як повідомив delo.ua один із авторів документа голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, законопроект № 8300 на доопрацюванні та друге читання відбудеться орієнтовно у середині березня місяця .

Основні зміни, які мають відбутись після прийняття законопроекту:

підвищення лімітів виплат. Наразі максимальний розмір виплати за полісами "автоцивілки" за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 160 тис грн, за шкоду життю та здоров'ю – 320 тис грн. Після набуття чинності нових норм, максимальний розмір виплат одразу зросте до 1 млн грн та 10 млн грн відповідно. А до 2025 року ліміти збільшаться ще вдвічі. повністю вільні тарифи з ОСЦПВ. Страховики формуватимуть ціну полісів виходячи не з базового платежу (зараз він становить 180 грн) та коригуючих коефіцієнтів, а ґрунтуючись на статистиці аварійності, збитковості свого портфеля тощо.

скасування франшиз. Усі виплати з ОСЦПВ будуть здійснюватися в межах суми завданих збитків. На даний момент страховики мають право віднімати франшизу у розмірі до 2% збитку (звісно, якщо це прописано у договорі).

механізм прямого врегулювання. Наразі постраждалі в ДТП отримують виплати в компанії, яка уклала договір ОСЦПВ із винуватцем. Після ухвалення законопроекту № 8300 компенсуватиме збиток той страховик, який продав поліс "автоцивілки" постраждалій особі. Щоправда, за умови, що у дорожню пригоду потрапили лише два авто та немає шкоди життю та здоров'ю його учасників.

виплати без урахування зносу. Незалежно від віку автомобіля страховики компенсуватимуть збитки за будь-який транспортний засіб як за новий. Тобто компенсації вистачатиме для того, щоб відремонтувати авто та встановити (при необхідності) нові запчастини.

скорочення строків врегулювання збитків. Норми законопроекту № 8300 зобов'язують страховиків приймати рішення про виплату (або про відмову) протягом 60 днів з моменту подання заяви від потерпілої особи.



Залишаться надійні та сумлінні

Для сегменту ОСЦПВ 2023 рік буде деякою мірою переломним. Страхувальники отримают підвищення гарантій. Інфляція, яка проявляється у подорожчанні запчастин та ремонтних робіт, "з'їдає" страхові виплати. І якщо в ДТП потрапляє дорогий автомобіль, то компенсації по "автоцивілці" може і не вистачити на його відновлення. Тож підвищення лімітів – це однозначно позитив. Так само як скасування франшиз та запровадження прямого врегулювання.

У той же час страховики зі свого боку переглянуть ціну полісів. Адже їх уже не сковуватимуть законодавчі рамки. Крім того, новий рівень лімітів стане аргументом на користь підвищення тарифів. Щоправда, учасники ринку запевняють, що зростання вартості полісів не буде драматичним.

Голова правління страхової компанії "Арсенал Страхування" Сергій Авдєєв вважає, що тарифи в десятки разів точно не зростуть. Наприклад, при діючій моделі ціноутворення на ОСЦПВ власник авто з об'ємом двигуна 1,6 л може застрахувати відповідальність за 1,5-2,5 тис. грн.

У будь-якому випадку ринок стане більш надійним, платоспроможним. В тому числі, можливе зникнення тих страховиків, які не відповідатимуть оновленим законодавчим вимогам .

«Після впровадження в Україні ОСЦПВ дуже багато молодих компаній займалися лише цим видом страхування та зіпсували цей ринок, сплачуючи величезні комісійні агентам (до 50% від премії). Ці компанії згодом збанкрутували», – нагадує про негативний досвід минулих років керівник та засновник страхового брокера «Дедал» Ібрагім Габідулін.

За даними МТСБУ, кількість членів бюро станом на лютий 2023 року налічувала 40 компаній. При цьому деякі страховики мають проблеми з якістю врегулювання збитків і на них систематично скаржаться клієнти. Тож кандидати на вихід явно знайдуться.

Втім, як і в сегменті КАСКО, все це лише посилить боротьбу за страхувальників.

Головним ресурсом для багатьох компаній буде не лише оновлення, а й утримання бази вже існуючих клієнтів. В'ячеслав Гавриленко заступник голови правління страхової компанії ARX