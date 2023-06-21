23 июня - Возьми собаку на работу: Украина привлекает внимание к культуре обращения с животными даже во время войны. Как присоединиться

В пятницу, 23 июня, состоится Всемирная акция "Возьми собаку на работу". Украинцев традиционно призывают провести рабочий день с любимцем. Это способ показать: во время полномасштабного вторжения России украинцы продолжают поддерживать культуру гуманного обращения с четырехлапыми.

Украинцы приобщаются к глобальной инициативе «Возьми собаку на работу». В этом году организаторы призывают поддержать традицию и взять собаку не только на работу, но и при компаньоне по ежедневным делам, чтобы привлечь внимание к культуре обращения с животными.

Как принять участие в акции «Возьми собаку на работу»

Как владельцев собак, так и людей, пока не имеющих любимца или возможности провести с ним рабочий день, призывают приобщиться к благотворительному флешмобу, средства от которого направят инициативе Save Pets of Ukraine в помощь животным, страдающим войной. Среди всех участников разыграют брендовые подарочные боксы и экскурсию на завод, где производят питание для четырехлапых. Это прекрасная возможность лично убедиться в качестве продукта, который потребляют любимцы.

Подробные условия флешмоба – на странице акции в инстаграмме.

Для компаний и петперентов, впервые решивших присоединиться к инициативе, организаторы разработали подробную инструкцию с советами по подготовке офиса к такому рабочему дню и призывают позаботиться о комфорте не только любимца, но и своих коллег.

Почему это важно

Уровень культуры обращения с животными свидетельствует о состоянии развития общества. Четырехлапые являются не просто членами семей, а компаньонами людей. Дружественные к собакам офисы обладают рядом преимуществ по сравнению с компаниями, для которых это еще не стало частью корпоративной культуры. Животные помогают преодолевать стресс, лучше сконцентрироваться на выполнении задач, строить более качественные взаимосвязи с коллегами. В то же время социализация важна для самих четырехлапых. Повод проводить больше времени с владельцем в течение дня влияет на благосостояние любимца. Так практика брать собаку на работу улучшает и рабочие отношения, и сожительство с животным.

«Kormotech – социально ответственная компания. Мы мечтаем о гармоничном сожительстве людей и домашних любимцев. Поэтому выбрали это направление одним из ключевых для компании. Более 10 лет олицетворяем проекты, учат гуманному отношению к животным. Важно поддерживать и развивать в обществе культуру обращения с четырехлапыми. А в такие непростые времена это еще один способ оказывать друг другу поддержку, что особенно ценно», — Екатерина Ковалюк, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech.

«Возьми собаку на работу» в Украине

Традицию раз в год брать любимцев в офис в Украине основал производитель питания для собак и кошек Kormotech совместно с брендом КЛУБ 4 ЛАПИ. Впервые акцию провели в 2013 во Львове. Со временем эта практика стала частью корпоративной культуры многих украинских компаний при поддержке бренда КЛУБ 4 ЛАПА. В последние годы к акции «Возьми собаку на работу» присоединялось около 500 компаний по всей стране.

Так Kormotech воплощает миссию изменить отношение к четырехлапым в Восточной Европе. Для этого реализует различные социальные инициативы: бесплатную горячую линию ветеринарной заботы 9100, курс гуманного образования для школьников «Клуб 4 Лапки», школу повышения квалификации для ветеринаров совместно с Европейским банком реконструкции и развития, платформу адопции Look 4 Paws, инициативу по of Ukraine .

ВНИМАНИЮ СМИ! локации для съемки — офисы, где каждый день работают с собаками:

Киев, компания "Kormotech", просп. Степана Бандеры, 9, корпус 5а, БЦ "Форум Парк Плаза", г. Киев. Контактное лицо: Дария, 0502622286 Львов, компания "Kormotech", ул. Героев УПА, 73, 7 корпус, 7 этаж. Контактное лицо: Анастасия, 0964184102

Съемочные дни: Четверг, 22 июня, пятница, 23 июня, после 11.00.