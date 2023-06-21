23 червня — Візьми собаку на роботу: Україна привертає увагу до культури поводження з тваринами навіть під час війни. Як долучитися

У п’ятницю, 23 червня, відбудеться Всесвітня акція «Візьми собаку на роботу». Українців традиційно закликають провести робочий день з улюбленцем. Це спосіб показати: під час повномасштабного вторгнення росії українці продовжують підтримувати культуру гуманного поводження з чотирилапими.

Українці долучаються до глобальної ініціативи «Візьми собаку на роботу». Цьогоріч організатори закликають підтримати традицію і взяти собаку не лише на роботу, але і за компаньйона у щоденних справах, аби привернути увагу до культури поводження з тваринами.

Як взяти участь в акції «Візьми собаку на роботу»

Як власників собак, так і людей, які поки не мають улюбленця чи змоги провести з ним робочий день, закликають долучитися до благодійного флешмобу, кошти від якого скерують ініціативі Save Pets of Ukraine на допомогу тваринам, які страждають від війни. Серед усіх учасників розіграють брендові подарункові бокси та екскурсію на завод, де виробляють харчування для чотирилапих. Це чудова нагода особисто пересвідчитися у якості продукту, який споживають улюбленці.

Детальні умови флешмобу — на сторінці акції у інстаграмі.

Для компаній та петперентів, які вперше вирішили долучитися до ініціативи, організатори розробили детальну інструкцію з порадами з підготовки офісу до такого робочого дня та закликають подбати про комфорт не лише улюбленця, а й своїх колег.

Чому це важливо

Рівень культури поводження з тваринами свідчить про стан розвитку суспільства. Чотирилапі є не просто членами родин, а компаньйонами людей. Дружні до собак офіси мають низку переваг у порівнянні із компаніями, для яких це ще не стало частиною корпоративної культури. Тварини допомагають долати стрес, краще концентруватися на виконанні завдань, будувати якісніші взаємозв'язки з колегами. Водночас соціалізація важлива для самих чотирилапих. Нагода проводити більше часу з власником протягом дня впливає на добробут улюбленця. Так практика брати собаку на роботу покращує і робочі стосунки, і співжиття з твариною.

«Kormotech — соціально відповідальна компанія. Ми мріємо про гармонійне співжиття людей і домашніх улюбленців. Тому обрали цей напрям одним з ключових для компанії. Понад 10 років втілюємо проєкти, що вчать гуманного ставлення до тварин. Важливо підтримувати і розвивати у суспільстві культуру поводження з чотирилапими. А у такі непрості часи це ще один спосіб давати одне одному підтримку, що особливо цінно», — Катерина Ковалюк, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech.

«Візьми собаку на роботу» в Україні

Традицію раз на рік брати улюбленців до офісу в Україні започаткував виробник харчування для собак і котів Kormotech спільно з брендом КЛУБ 4 ЛАПИ. Вперше акцію провели у 2013-му у Львові. З часом ця практика стала частиною корпоративної культури багатьох українських компаній за підтримки бренду КЛУБ 4 ЛАПИ. В останні роки до акції «Візьми собаку на роботу» долучалися близько 500 компаній по всій країні.

Так Kormotech втілює місію змінити ставлення до чотирилапих у Східній Європі. Для цього реалізує різні соціальні ініціативи: безкоштовну гарячу лінію ветеринарної турботи 9100, курс гуманної освіти для школярів «Клуб 4 Лапки», школу підвищення кваліфікації для ветеринарів спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, платформу адопції Look 4 Paws, ініціативу з порятунку тварин Save Pets of Ukraine.

ДО УВАГИ ЗМІ! локації для зйомки — офіси, де щодня працюють з собаками:

Київ, компанія «Kormotech», просп. Степана Бандери, 9, корпус 5а, БЦ «Форум Парк Плаза», м. Київ. Контактна особа: Дарія, 0502622286 Львів, компанія «Kormotech», вул. Героїв УПА, 73, 7 корпус, 7 поверх. Контактна особа: Анастасія, 0964184102

Знімальні дні: Четвер, 22 червня, П'ятниця, 23 червня, після 11.00.