Döner Маркет заработал в новом семейном формате с функцией DRIVE

Сеть заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, которую развивает компания МХП совместно с партнерами, пополнилась новым заведением – DRIVE+семейный формат. В нем можно за минуты взять с собой перекус в авто или сделать остановку для отдыха в дороге. Заработал этот Döner Маркет в Зазимье Киевской области

Особенность его в том, что это микс форматов. DRIVE – для тех, кто хочет получить свой заказ через несколько минут не выходя из авто, чтобы потом вкусно и безопасно перекусить в пути или дома. Семейное заведение – для гостей, которым нужно отдохнуть и насладиться любимыми блюдами или весело провести время с друзьями или детьми. Для этого Döner Маркет оборудован летней террасой с детской площадкой, а меню расширено – кроме классических донеров и шаурмы есть пицца, бургеры, а также позиции для детей.

«Рынок фастфуда быстро развивается, поэтому вместе с партнерами мы постоянно совершенствуемся, ищем лучшие решения. Новый формат DRIVE+семейное заведение в сети Döner Маркет – это шаг навстречу нашему потребителю в удобстве и комфорте. Здесь есть все, чтобы качественно провести время с семьей: вкусная и безопасная еда для взрослых и детей, детская площадка и воскресный аниматор, терраса для отдыха, удобные посадочные места, парковка. Те же, кто планирует смаковать дома или в дороге, могут забрать заказы на машине. Мы предлагаем людям вкусную и безопасную еду, качественный сервис и выбор удобного варианта для каждого визита», – рассказал Дмитрий Озеран, руководитель управления по работе с франчайзи МХП.

МХП как кулинарная компания каждый день работает, чтобы предложить потребителям максимально широкий ассортимент качественных и вкусных продуктов питания. Развитие Döner Маркетов – одно из направлений этой работы. Компания с партнерами активно открывает новые заведения фастфуда, и по состоянию на август 2023 года их уже более 150 в 20 областях Украины. А еще – растет количество форматов.

«В 2020 году Döner Маркеты начинались с моноформатов: продажи из окошка и маленьких кафе. Сейчас сеть представлена в торговых центрах, открываются крупные заведения. Уже существуют Döner Маркет кафе с посадочными местами, корнеры в «Мясомаркеты», удобные компактные точки продаж, форматы to go в фасадах торговых центров. Есть даже передвижной Döner Truck. Новый формат DRIVE+семейное заведение удовлетворяет две разные потребности потребителя быстрый перекус или возможность провести время с близкими в комфортном месте», — подчеркивает Наталья Шадчнева, руководитель Центра развития HoReCa МХП.

Döner Маркет – сеть с понятной шаурмой от «Нашей Рябы». В заведениях сети гости всегда могут попробовать шаурму и донер, которые готовят из качественного мяса «Наша Ряба» и Skott Smeat, а также нагетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. МХП открывает как собственные заведения сети, так и с партнерами-франчайзи. Независимо от того, открыт ли магазин компанией или франчайзи, в нем всегда сытно, вкусно, а главное – безопасно.

Справка:

МХП – международная компания в сфере агро- и пищевых технологий. В настоящее время находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации есть развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на август 2023 года МХП развивает более 1500 торговых точек разного направления. Кроме заведений вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба», «Украинский цыпленок».