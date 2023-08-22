Döner Маркет запрацював у новому сімейному форматі з функцією DRIVE

Мережа закладів смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, яку розвиває компанія МХП спільно з партнерами, поповнилася новим закладом – DRIVE+сімейний формат. В ньому можна за хвилини взяти з собою перекус в авто чи зробити зупинку для перепочинку в дорозі. Запрацював цей Döner Маркет у Зазим’ї Київської області

Особливість його в тому, що це мікс форматів. DRIVE – для тих, хто хоче отримати своє замовлення за кілька хвилин не виходячи з авто, щоб потім смачно й безпечно перекусити в дорозі або вдома. Сімейний заклад – для гостей, яким треба перепочити й насолодитися улюбленими стравами або ж весело провести час із друзями чи дітьми. Для цього Döner Маркет обладнаний літньою терасою з дитячим майданчиком, а меню розширене – крім класичних донерів і шаурми є піца, бургери, а також позиції для дітей.

«Ринок фастфуду швидко розвивається, тож разом з партнерами ми постійно вдосконалюємось, шукаємо кращі рішення. Новий формат DRIVE+сімейний заклад у мережі Döner Маркет – це крок назустріч нашому споживачеві у зручності та комфорті. Тут є все, щоб якісно провести час з родиною: смачна і безпечна їжа для дорослих та дітей, дитячий майданчик та аніматор по неділях, тераса для відпочинку, зручні посадкові місця, парковка. Ті ж, хто планує смакувати вдома чи в дорозі, може забрати замовлення на машині. Ми пропонуємо людям смачну й безпечну їжу, якісний сервіс і вибір зручного варіанту для кожного візиту», — розповів Дмитро Озеран, керівник управління по роботі з франчайзі МХП.

МХП як кулінарна компанія щодня працює, щоб запропонувати споживачам максимально широкий асортимент якісних і смачних продуктів харчування. Розвиток Döner Маркетів – один із напрямів цієї роботи. Компанія з партнерами активно відкриває нові заклади фастфуду, й станом на серпень 2023 року їх уже понад 150 у 20-ти областях України. А ще – зростає кількість форматів.

«У 2020-му році Döner Маркети починалися з моноформатів: продажу з віконця та маленьких кафе. Зараз мережа представлена у торгових центрах, відкриваються великі заклади. Вже існують Döner Маркет кафе з посадковими місцями, корнери у «М’ясомаркетах», зручні компактні точки продажу, формати to go у фасадах торгових центрів. Є навіть пересувний Döner Truck. Новий формат DRIVE+сімейний заклад задовольняє дві різні потреби споживача — швидкий перекус або можливість провести час з близькими у комфортному місці», — підкреслює Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП.

Döner Маркет — мережа із зрозумілою шаурмою від «Нашої Ряби». У закладах мережі гості завжди можуть скуштувати шаурму та донер, які готують з якісного м’яса «Наша Ряба» та Skott Smeat, а також нагетси, сирні палички, картоплю фрі й інші страви. МХП відкриває як власні заклади мережі, так і з партнерами-франчайзі. Незалежно від того, відкритий магазин компанією чи франчайзі, у ньому завжди ситно, смачно, а головне – безпечно.

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на серпень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Крім закладів смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба», «Українське курча».