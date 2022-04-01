Госпиталь "Добробут" в Киеве будет делать плановые и ургентные операции для населения бесплатно

Госпиталь "Добробут" в Киеве благодаря поддержке международных фондов будет делать плановые и ургентные операции для населения бесплатно.

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С 1 апреля лечебно-диагностический центр "Добробут" в Киеве по адресу ул. Идзиковских, 3, начнет проводить плановые и ургентные операции для населения безвозмездно. После госпитализации лабораторная и инструментальная диагностика пациентам также будет предоставляться бесплатно. Ургентная медицинская помощь в случаях, не требующих госпитализации, также будет предоставляться бесплатно.

Платными останутся: амбулаторные медицинские консультации, плановая инструментальная и лабораторная диагностика, вакцинация, вызовы и перевозка службой неотложной помощи, химиотерапия.

Оказание бесплатной медицинской помощи стало возможным благодаря договоренностям руководства лечебно-диагностического центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.

В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, в рамках проекта медицинский центр "Добробут" в Киеве получит значительное количество медикаментов.

"Наша главная задача – обеспечить доступность медицинских услуг во время войны. Это очень сложно. Квалифицированный персонал вынужден выезжать из Украины, производственно-логистические цепочки поставки медикаментов и медоборудования нарушены, сопутствующие расходы увеличиваются. Количество обращений за медицинской помощью растет. Наши врачи предоставляют бесплатные консультации пациентам по всей Украине. Но ресурсы компании не безграничны. Поэтому "Добробут" провел серию переговоров с международными донорами и заручился их поддержкой для гражданского населения. Так что наш многопрофильный медицинский центр на ул. Идзиковских будет работать и будет предоставлять безвозмездно жизненно необходимые услуги всем нуждающимся. А врачи будут получать заработную плату. Это хорошая поддержка пациентам, клинике и экономике нашей страны", — подчеркнул Вадим Шекман, главный операционный директор медицинской сети "Добробут".

Справка:

War Child — благотворительная международная организация, задачей которой является оказание помощи детям, находящимся на территориях в зоне военных конфликтов.

Direct Relief (ранее Direct Relief International) — международная некоммерческая организация, снабжающая жизненно необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами медиков в тех регионах, где в них нуждается население.

University of Miami Global Institute — глобальный институт общественного здоровья и развития стремится мобилизовать сотрудничество ради здоровья и процветания людей по всему миру. Институт стремится генерировать новые знания и применять междисциплинарные разработки для решения сложнейших задач тысячелетия в области здравоохранения и развития.

Философия фондов заключается в стремлении к фундаментальным изменениям и развитию общества, помощи людям, оказавшимся в сложных условиях в результате военных действий. Их деятельность также направлена на создание условий для достижения Целей Глобального договора ООН, одна из которых – обеспечение здорового образа жизни и благополучие для всех в любом возрасте. Такое партнерство является ярким примером приверженности глобальных институтов к достижению целей устойчивого развития и формированию здорового и прогрессивного общества.

"Добробут" – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 20 медцентров, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медицинские услуги по более чем 75 направлениям соответствуют потребностям граждан всех возрастов и категорий. Ежегодно в "Добробуте" проводят более 7 000 операционных вмешательств. В "Добробуте" работают более 3000 сотрудников, из них 20 профессоров, 100 кандидатов наук и более 400 врачей высшей категории. Сумма инвестиций в современные мультифункциональные медицинские центры и высокотехнологичное оборудование за 5 лет составила 1,5 миллиарда гривен. С 2020 года в сети работает собственный образовательный проект "Академия Добробут" – для обучения медицинского персонала, повышения квалификации врачей и развития интернатуры.