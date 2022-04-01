Госпіталь "Добробуту" у Києві робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно

Госпіталь "Добробуту" в Києві завдяки підтримці міжнародних фондів робитиме планові та ургентні операції для населення безоплатно.

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Від 1 квітня лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві за адресою вул. Ідзиковських, 3, почне проводити планові та ургентні операції для населення безоплатно. Після госпіталізації лабораторна та інструментальна діагностика пацієнтам також буде надаватися безоплатно. Ургентна медична допомога у випадках, що не потребують госпіталізації, також буде надаватися безоплатно.

Платними залишаться: амбулаторні медичні консультації, планова інструментальна та лабораторна діагностика, вакцинація, виклики та перевезення службою невідкладної допомоги, хіміотерапія.

Надання безоплатної медичної допомоги стало можливим завдяки домовленостям керівництва лікувально-діагностичного центру з трьома великими міжнародними фондами щодо фінансування найбільш затребуваних госпітальних послуг населенню України під час війни.

У проєкті беруть участь благодійні організації Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Крім того, у рамках проєкту медичний центр "Добробут" в Києві отримає значну кількість медикаментів.

"Наше головне завдання — забезпечити доступність медичних послуг під час війни. Це надзвичайно складно. Кваліфікований персонал змушений виїжджати з України, виробничо-логістичні ланцюжки постачання медикаментів та медобладнання порушені, супутні витрати збільшуються. Кількість звернень по медичну допомогу зростає. Наші лікарі надають безоплатні консультації пацієнтам по всій Україні. Але ресурси компанії не безмежні. Тому "Добробут" провів серію переговорів із міжнародними донорами та заручився їхньою підтримкою для допомоги цивільному населенню. Тож наш багатопрофільний медичний центр на вул. Ідзиковських працюватиме й надаватиме безоплатно життєво необхідні послуги всім, хто їх потребує. А лікарі отримуватимуть заробітну плату. Це хороша підтримка пацієнтам, клініці та економіці нашої країни", — наголосив Вадим Шекман, головний операційний директор медичної мережі "Добробут".

Довідка:

War Child — благодійна міжнародна організація, завданням якої є надання допомоги дітям, що перебувають на територіях, що знаходяться в зоні воєнних конфліктів.

Direct Relief (раніше Direct Relief International) — міжнародна некомерційна організація, що постачає життєво необхідні лікарські препарати та витратні матеріали для медиків у тих регіонах, де їх потребує населення.

University of Miami Global Institute — глобальний інститут громадського здоров’я та розвитку прагне мобілізувати співпрацю заради здоров’я та процвітання людей в усьому світі. Інститут прагне генерувати нові знання та застосовувати міждисциплінарні рішення для вирішення найскладніших дилем тисячоліття в галузі охорони здоров’я та розвитку.

Філософія фондів полягає в прагненні фундаментальних змін та розвитку суспільства, допомоги людям, які опинилися в складних умовах через воєнні дії. Їхня діяльність також спрямована на створення умов для досягнення Цілей Глобального договору ООН, одна з яких — забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці. Таке партнерство — яскравий приклад прихильності глобальних інститутів до досягнення цілей сталого розвитку та формування здорового та прогресивного суспільства.

Добробут – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні послуги за понад 75 напрямками відповідають потребам громадян різного віку та категорій. Щороку в "Добробуті" проводять понад 7 000 операційних втручань. У “Добробуті” працюють понад 3000 співробітників, з них 20 професорів, 100 кандидатів наук та понад 400 лікарів вищої категорії. Сума інвестицій у сучасні мультифункціональні медичні центри та високотехнологічне обладнання за 5 років склала 1,5 мільярди гривень. З 2020 року у мережі працює власний освітній проєкт “Академія Добробут” – для навчання медичного персоналу, підвищення кваліфікації лікарів та розвитку інтернатури.