Как диагностировать дефицит витамина Д

Дефицит витамина D – хроническое состояние, при котором организм не вырабатывает сам либо недополучает извне достаточное количество этого вещества. Витамин Д3 нужен для поддержки здоровья мышц, зубов, костей, крепкого иммунитета. Как понять, что его недостаточно, обязательно ли для этого сдавать анализ? Как принимать витамин Д для достижения оптимальных результатов? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в обзоре.

Клиническая картина

Слабый иммунитет – один из главных признаков нехватки витамина Д, поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой, есть смысл пройти комплексное обследование или для начала просто скорректировать прием нутриентов. Также на дефицит вещества указывает плохое настроение, хроническая усталость, депрессивные состояния, нарушения сна. Часто люди жалуются на набор массы тела, выпадение, ломкость волос.

Тщательно следите за питанием – оно должно быть сбалансированным, разнообразным. Налегайте на орехи, зелень, рыбу, цельнозерновые культуры, яйца. Эти продукты богаты витамином Д3, железом, цинком. Можно принимать биологически активные добавки.

Также дефицит нутриентов может проявляться в сухости, дискомфорте глаз, кровоточивости десен. Это не специфические, но важные признаки нехватки питательных веществ. Насторожить должны нарушения сна, которых раньше не было, хроническая усталость.

Важно. Витамин Д3 оказывает влияние более чем на 3 тысячи процессов в организме, поэтому его дефицит приводит к нехватке энергии, хронической усталости и даже депрессии.

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, и его нехватка может провоцировать их хрупкость, а также мышечные боли. Поскольку вещество отвечает за иммунную защиту, которая в свою очередь помогает в борьбе с инфекциями, дефициты витамина приводят к частым вирусным, простудным заболеваниям. Если раньше вы почти не болели, а теперь не вылезаете из больничных, есть смысл проверить уровень витамина в крови. Также низкий уровень витамина D связывают с депрессией, тревожностью и изменениями настроения.

Что делать если у вас нехватка витамина D?

Низкий витамин Д диагностируется у каждого 9 украинца из 10, так что в зоне риска практически каждый. Обостряется проблема в холодное время года, когда в рационе не хватает витаминов, а на улице мало солнца. Если обнаружили у себя симптомы дефицита витамина Д, обратитесь к семейному врачу для получения консультации. Возможно, он порекомендует сдать комплекс анализов для постановки точного диагноза.

Включайте в рацион богатые витамином D продукты. Жирная рыба (лосось, скумбрия), яичные желтки, печень и обогащенные продукты (молоко, соки) могут помочь повысить уровень вещества в крови. Также оно синтезируется под воздействием прямых солнечных лучей, но при значительных дефицитах данный метод не эффективен.

Также врач расскажет вам, как правильно принимать витамин Д. Вещество относится к жирорастворимым, поэтому его рекомендовано пить во время еды. Другой вариант – выбрать препарат с жиром в составе, например, «Олидетрим» на основе сафлорового масла. Главная рекомендация по времени суток для приема – первая половина дня, поскольку Д3 оказывает непосредственное воздействие на ЦНС. Учтите, что витамин D не совместим с витаминами А и Е. Если вы принимаете их одновременно курсом, то делайте это с интервалом минимум в 4 часа.

Витамин Д «Олидетрим» подходит детям и взрослым, представлен в продаже в разных дозировках – это 600, 1000, 2000 и 4000 МЕ. Прием рекомендован курсом по результатам анализов для определения текущих дефицитов, подбора оптимальной дозировки.

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