Какой фильтр для воды выбрать на кухню

Как выбрать фильтр для воды на кухню. Отличия проточных, ультрафильтрации и обратного осмоса. Популярные модели и цены.

Каждый, кто хоть раз задумывался о качестве водопроводной воды, сталкивался с вопросом — какой фильтр установить на кухне? Вариантов много: проточные, системы ультрафильтрации, обратного осмоса. Разберемся, чем они отличаются и как подобрать оптимальный вариант для вашей семьи.

Почему стоит установить фильтр для воды

Даже если вода из-под крана выглядит прозрачной, в ней могут содержаться хлор, соли жесткости, ржавчина и микроорганизмы. Эти примеси влияют не только на вкус, но и на здоровье, а также на бытовую технику: чайники, кофемашины, посудомойки быстро покрываются накипью.

Где купить качественный фильтр

На сайте aquapure.com.ua вы найдёте оригинальные и сертифицированные фильтры от ведущих брендов: Bluefilters, Ecosoft, Organic, Raifil, Platinum Wasser, Leader и других.Преимущества Aquapure:

  • лучшие цены в Украине; 
  • быстрая доставка по всей стране, отправка в день заказа; 
  • онлайн-поддержка и помощь в подборе системы под конкретные задачи; 
  • только официальные комплектующие и картриджи. 

Виды фильтров для кухни

1. Проточные фильтры — простое решение для квартиры

Это компактные системы, которые устанавливаются под мойкой и подключаются напрямую к водопроводу. Они не требуют бака и работают под давлением воды.Отлично подходят для умеренно загрязненной воды.

Популярные модели:

  • Aquafilter WFP3 — 1999 грнКлассическая трехступенчатая система для базовой очистки и улучшения вкуса воды. 
  • Leader MF3 — 3359 грнСистема с надежными колбами и большим ресурсом, подходит для семьи из 3–4 человек.

Кому подойдет: семьям, которые хотят улучшить вкус воды и защитить бытовую технику, но не нуждаются в максимальной степени очистки.

2. Системы ультрафильтрации — шаг к кристальной воде без потерь

Эти фильтры очищают воду от бактерий и органических соединений, при этом сохраняют полезные минералы. Не требуют подключения к канализации, работают без электричества и накопительного бака.

Популярные модели:

  • Aquafilter FP3-HJ-K1 — 2660 грнНадежная пятиступенчатая система с мембраной ультрафильтрации, улучшает вкус воды и устраняет запахи. 
  • Organic Smart Ultra Expert — 3911 грнСовременная модель с компактным корпусом и высокой скоростью фильтрации.

Кому подойдет: если у вас стабильное давление воды и важно сохранить минерализацию — отличный выбор.

3. Системы обратного осмоса — максимальная очистка до 99,9 %

Если хотите пить воду, по качеству сравнимую с бутилированной, выбирайте обратный осмос. Мембрана задерживает вирусы, соли жесткости, тяжелые металлы и даже микропластик. На выходе — идеально чистая вода, безопасная даже для детского питания.

Популярные модели:

  • Ecosoft Standard 5-50 — 6006 грнПятиступенчатая система европейского качества, производительность до 190 литров в сутки. 
  • Fjord FRO 6-50 — 6200 грнШестиступенчатая модель с минерализатором, подходит для большой семьи. 
  • Filtrons UNIVERSAL 6 — 5260 грнСовременная система с мембраной 50 GPD и удобным монтажом под мойкой.

Кому подойдёт: для регионов с жесткой или загрязненной водой, семей с детьми и тех, кто ценит вкус идеально чистой воды.

Как выбрать фильтр под свои задачи

  1. Проверьте давление воды. При низком давлении лучше взять систему с насосом (осмос с помпой). 
  2. Оцените уровень загрязнения. Если вода с запахом хлора — подойдет проточный. Если с осадком и жёсткая — выбирайте осмос. 
  3. Учтите место под мойкой. Современные системы компактны, но лучше заранее замерить пространство. 
  4. Подумайте о сервисе. Замена картриджей обычно требуется раз в 6–12 месяцев и занимает 10 минут.

Пару слов для завершения

Выбор фильтра зависит от качества воды, ваших требований к степени очистки и бюджета.Проточный фильтр подойдет тем, кто хочет улучшить вкус воды.Система ультрафильтрации поможет получить мягкую воду без бактерий.А если вы хотите абсолютную чистоту и уверенность в безопасности, стоит выбрать систему обратного осмоса.

Если не уверены, какая модель подойдёт именно вам, специалисты Aquapure помогут подобрать оптимальное решение для вашего дома и отправят заказ в тот же день.