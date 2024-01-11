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Новый оператор Opti Taxi дает 40% скидку для новых пользователей в приложении
Новый год с новыми скидками. Один из самых больших сервисов перевозок страны Opti Taxi 579 предлагает для всех новых пользователей -40% на первые две поездки после регистрации в приложении.
Загрузить приложение для оптимальных поездок можно по ссылке: https://opti.global/app
Сегодня Opti Taxi представлена в 38 городах страны. Компания работает над тем, чтобы в следующем году Opti Taxi 579 была представлена в новых городах, в частности, на Волыни, Хмельнитчине и Львовщине.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, что помимо услуг такси, группа компаний Opti предоставляет целый спектр услуг:
- Opti Digital – IT компания, которая предлагает полный цикл разработки различных видов программ на разных языках программирования с использованием новейших технологий, сайтов, финансовых систем любой сложности;
- Opti People – рекрутинговая компания, предлагающая профессиональный подбор персонала для других компаний;
- Opti CONNECT - аутсорсинговый колл-центр;
- Opti Consulting – компания, предоставляющая аудит, консультации, а также поддержку в открытии и сопровождении бизнеса.
Узнать все детали можно, посетив сайт