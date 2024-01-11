Новый оператор Opti Taxi дает 40% скидку для новых пользователей в приложении

Новый год с новыми скидками. Один из самых больших сервисов перевозок страны Opti Taxi 579 предлагает для всех новых пользователей -40% на первые две поездки после регистрации в приложении.

Загрузить приложение для оптимальных поездок можно по ссылке: https://opti.global/app

Сегодня Opti Taxi представлена в 38 городах страны. Компания работает над тем, чтобы в следующем году Opti Taxi 579 была представлена в новых городах, в частности, на Волыни, Хмельнитчине и Львовщине.

Добавим, что помимо услуг такси, группа компаний Opti предоставляет целый спектр услуг:

Opti Digital – IT компания, которая предлагает полный цикл разработки различных видов программ на разных языках программирования с использованием новейших технологий, сайтов, финансовых систем любой сложности;

Opti Digital – IT компания, которая предлагает полный цикл разработки различных видов программ на разных языках программирования с использованием новейших технологий, сайтов, финансовых систем любой сложности; Opti People – рекрутинговая компания, предлагающая профессиональный подбор персонала для других компаний;

Opti People – рекрутинговая компания, предлагающая профессиональный подбор персонала для других компаний; Opti CONNECT - аутсорсинговый колл-центр;

Opti CONNECT - аутсорсинговый колл-центр; Opti Consulting – компания, предоставляющая аудит, консультации, а также поддержку в открытии и сопровождении бизнеса.

Узнать все детали можно, посетив сайт