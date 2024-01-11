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Новий оператор Opti Taxi дає 40% знижку для нових користувачів у застосунку
У Новий рік з новими знижками. Один з найбільших сервісів перевезень країни Opti Taxi 579 пропонує для усіх нових користувачів -40% на перші дві поїздки після реєстрації у застосунку.
Завантажити застосунок для оптимальних поїздок можна за посиланням: https://opti.global/app
Сьогодні Opti Taxi представлено у 38 містах країни. Компанія працює над тим, аби в наступному році Opti Taxi 579 було представлено в нових містах, зокрема на Волині, Хмельниччині та Львівщині.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Додамо, що крім послуг таксі, група компаній Opti надає цілий спектр послуг:
- Opti Digital - IT компанія, яка пропонує повний цикл розробки різних видів програм різними мовами програмування з використанням найновіших технологій, сайтів, фінансових систем будь-якої складності;
- Opti People – рекрутингова компанія, яка пропонує професійний підбір персоналу для інших компаній;
- Opti CONNECT- аутсорсинговий кол-центр;
- Opti Consulting- компанія, що надає аудит, консультації, а також підтримку у відкритті та супроводі бізнесу.
Дізнатися усі деталі можна, відвідавши сайт