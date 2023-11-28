PIN-UP Global запускает новое направление – PIN-UP.INVESTMENTS

Международная экосистема PIN-UP Global, являющаяся комплексом бизнесов в различных сегментах отрасли игровой индустрии, начинает новый вид деятельности – PIN-UP.INVESTMENTS.

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PIN-UP.INVESTMENTS создан с целью содействия развитию технологий и продуктов для рынка гемблинга и соответствующих отраслей, обеспечивая финансовые и экспертные ресурсы, ценные контакты в отрасли, возможность выхода на новые рынки и интеграции в экосистему.

PIN-UP.INVESTMENTS инвестирует в проекты и продукты в области гемблинга, трафика, разработки программного обеспечения, обслуживания клиентов, платежных систем, рекламных платформ, платежных систем, арбитражных команд, продукты на основе искусственного интеллекта.

PIN-UP.INVESTMENTS предоставляет возможности финансирования, обучения и консультаций за счет внутренних экспертов экосистемы, практику на продукте PIN-UP и тестирование бизнес-модели, ускорение роста продукта и его выхода на новые рынки, доступ к сети контактов отрасли, поддержку в стратегическом планировании и возможную интеграцию в экосистему.

"PIN-UP.INVESTMENTS является логичным шагом для нашей экосистемы, которая всегда поддерживает страсть и стремление к успеху. Наше новое направление предназначено помогать проектам и командам как для самостоятельного развития, так и для успешной интеграции в PIN-UP Global. Мы верим в смелые решения и новые технологии, которые могут быть эффективными", – прокомментировала СЕО PIN-UP Global Марина Ильина.

PIN-UP.INVESTMENTS укрепляет позиции PIN-UP Global как глобального лидера в отрасли, подтверждая ее роль в содействии развитию новых технологий и продуктов.

PIN-UP.INVESTMENTS сотрудничает с готовыми продуктами и технологиями. Команда не рассматривает идею без реализации MVP. Заявку можно подать здесь.