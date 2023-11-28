PIN-UP Global запускає новий напрямок - PIN-UP.INVESTMENTS

Міжнародна екосистема PIN-UP Global, яка є комплексом бізнесів у різних сегментах галузі гральної індустрії, розпочинає новий вид діяльності - PIN-UP.INVESTMENTS.

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PIN-UP.INVESTMENTS створений з метою сприяння розвитку технологій та продуктів для ринку гемблінгу та пов'язаних з ним галузей, забезпечуючи фінансові та експертні ресурси, цінні контакти в галузі, можливість виходу на нові ринки та інтеграції в екосистему.

PIN-UP.INVESTMENTS інвестує в проєкти та продукти в галузі гемблінгу, трафіку, розробки програмного забезпечення, обслуговування клієнтів, платіжних систем, рекламних платформ, платіжних систем, арбітражних команд, продукти на основі штучного інтелекту.

PIN-UP.INVESTMENTS надає можливості фінансування, навчання та консультацій за рахунок внутрішніх експертів екосистеми, практику на продукті PIN-UP та тестування бізнес-моделі, прискорення росту продукту та його виходу на нові ринки, доступ до мережі контактів галузі, підтримку в стратегічному плануванні та можливу інтеграцію в екосистему.

"PIN-UP.INVESTMENTS є логічним кроком для нашої екосистеми, яка завжди підтримує пристрасть і прагнення до успіху. Наш новий напрямок призначений допомагати проєктам та командам як для самостійного розвитку, так і для успішної інтеграції в PIN-UP Global. Ми віримо в сміливі рішення та нові технології, які можуть бути ефективними", - прокоментувала СЕО PIN-UP Global Марина Ільїна.

PIN-UP.INVESTMENTS зміцнює позиції PIN-UP Global як глобального лідера в галузі, підтверджуючи її роль у сприянні розвитку нових технологій та продуктів.

PIN-UP.INVESTMENTS співпрацює з готовими продуктами та технологіями. Команда не розглядає ідеї без реалізації MVP. Заявку можна подати тут.