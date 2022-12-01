Побужский ферроникелевый комбинат продолжит реализацию образовательных и социальных программ в регионе

Несмотря на остановку работы, Побужский ферроникелевый комбинат продолжает поддерживать сотрудников и население общины.

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В результате последствий российских атак на энергетическую систему Украины Побужский ферроникелевый комбинат был вынужден приостановить свою работу с 1 ноября 2022 года.

Как заверил генеральный директор ПФК Денис Шевченко, это не повлияет на реализацию социальных и образовательных программ в Побужской ОТГ:

«Те обязательства, которые мы взяли на себя перед студентами и образовательными учреждениями, будут выполняться в дальнейшем… Что касается жизнеобеспечения поселка, то мы по-прежнему финансируем обслуживание газовых сетей, электроэнергия и водоснабжение по-прежнему будут обеспечиваться силами комбината. Также мы продолжим работы по водоочистке и теплоснабжению поселка, по отоплению детского сада, Дома культуры и спортивного комплекса…».

Кроме того, он напомнил, что в связи с выведением основной части персонала комбината в простой, согласно законодательству они получают 2/3 от заработной платы предыдущих периодов. Еще часть сотрудников остается на полной занятости и занимается обслуживанием объектов критической инфраструктуры, то есть всего, что касается электро-, газо- и водоснабжения комбината и поселка Побужское. Еще несколько работников задействовано в подготовке оборудования к зиме, решении оперативных задач, в том числе и несении охраны.

Не снижается также активность социальных и образовательных программ, в частности, научно-просветительский проект для подростков ПИЧ, задачей которого является поддержка молодежи, которая интересуется металлургией и может выбрать будущую профессию в этой сфере.

Дальнейшая работа комбината и выполнение обязательств перед общиной возможна благодаря принадлежности комбината к международной инвестиционной группе Solway. Синергия внутри группы позволяет предприятиям поддерживать друг друга.

Solway Investment Group ведет диверсифицированный бизнес в горнодобывающей и металлургической промышленности. Ключевые компании группы зарегистрированы в Швейцарии и 100% уставного капитала принадлежит гражданам ЕС. Основные производственные активы Solway расположены в Северной Македонии, Гватемале, Индонезии, Аргентине и Украине.