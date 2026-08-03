Самые дорогие очки в мире

Самыми дорогими в мире признаны солнцезащитные очки Chopard De Rigo Vision, их стоимость оценивается примерно в 408 000 долларов. Цифры в разных источниках могут быть отличаться и все они приблизительные, так как модель была создана в единственном экземпляре и публично не продавалась. Что же такого особенного в этих очках? Конечно, тут уже дело не в превосходной оптике и не в какой-то особенной защите глаз от солнца. Это уникальное ювелирное изделие, цену которого формируют драгоценные материалы, тонкая ручная работа и эксклюзивность. Поговорим об эксклюзивных очках, их космической стоимости и тому, что на нее влияет.

Купить очки солнцезащитные высокого качества по выгодной цене предлагает магазин «Люксоптика».

Топ самых дорогих очков в мире

1 место: Chopard De Rigo Vision — около $408 000

Материалы: около 60 г 24-каратного золота и 51 бриллиант (около 4 карат).

Особенность: ювелирная россыпь камней по оправе, фирменный мотив Chopard.

Цена формируется за счет золота и бриллиантов, эксклюзивности и ручной работы. Очки были презентованы в Дубае в 2012 году, модель создана в единственном экземпляре.

2 место: Dolce & Gabbana DG2027B — свыше $383 000

Материалы: оправа из чистого золота, логотип Dolce & Gabbana выложен бриллиантами.

Детали: коричневые линзы, классическая форма «авиатор».

В цену заложены имя бренда, золото и бриллиантовый декор. Модель была выпущена в 2000-е и стала популярной у поп-звезд того времени — Мадонны, Рианны, Пэрис Хилтон. Позже бренд выпустил доступные варианты этой модели, заменив золото металлическими сплавами или высококачественным ацетатом, а бриллианты — стразами Сваровски.

3 место: Shiels Jewellers Emerald — около $200 000

Материалы: линзы из настоящих изумрудов, оправы из 18-каратного золота с бриллиантами.

Особенность: огранка изумрудных линз заняла около пяти лет, еще три месяца ушло на доводку формы.

Большая часть цены сформирована именно за счет уникальных линз — редкий случай, когда драгоценный камень используется не как декор, а как оптический элемент. На создание очков ювелиров вдохновила история о римском императоре Нероне, который наблюдал за гладиаторскими боями через отшлифованные изумруды.

4 место: Cartier Panthère — около $159 000

Материалы: белое золото, россыпь сапфиров и бриллиантов.

Особенность: на дужках фирменная вставка в виде пантеры — символа дома Cartier.

Цена включает ювелирное исполнение и фирменный образ Cartier, где очки становятся частью коллекции Haute Joaillerie. Это высшая категория уникальных, штучных украшений Дома Cartier, создаваемых в единственном экземпляре.

5 место: CliC 18K Gold Sport — около $75 000

Материалы: полностью из 18-каратного золота, линзы Carl Zeiss с антибликовым покрытием.

Особенность: единственная спортивная модель в списке, с запатентованной системой крепления оправы — фирменный передний магнитный замок на переносице и гибкое эргономичное ошейниковое крепление, регулируемое по длине и ширине.

Цена формируется за счет золота и сложной конструкции, совмещающей ювелирный подход и спортивный функционал, а также эксклюзивности — всего выпущено 100 изделий.

Почему ювелирные очки стоят так дорого

Ювелирные очки рассматриваются как произведение искусства, так же формируется и их цена. В нее входят:

Драгоценные материалы. Используются золото, платина, бриллианты, изумруды и сапфиры.

Ручная работа и время. Люксовые мастерские тратят десятки и даже сотни часов на изготовление одной пары. У бренда Lotos, например, процесс включает многоступенчатую полировку и доводку деталей. Каждая грань камня и каждый изгиб оправы создаются вручную, что делает изделие уникальным.

Ограниченность выпуска. Большинство моделей выпускаются в единственном экземпляре или крайне ограниченной серией. Это делает очки коллекционным объектом.

Имя бренда. Cartier, Chopard, Dolce & Gabbana — эти имена сами по себе добавляют ценности изделию, а их эксклюзивные очки воспринимаются как продолжение ювелирных коллекций.

Ювелирные очки стоит отделять от премиальных очков для ежедневного ношения. У знаменитых брендов, таких как Silhouette, Bentley, Lindberg, Fred, цену определяют не драгоценные камни, а технологии и материалы, обеспечивающие наивысшее качество: сверхлегкие сплавы, карбон, титан, инновационные крепления. Эти очки создаются не для демонстрации богатства и не для коллекционирования, а для комфорта и долговечности.