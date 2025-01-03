Украина вошла в 2025 год с резервами на уровне $43,7 миллиарда – Гетманцев

Украина вошла в новый год с 43,7 млрд долларов резервов и около 3,9 млрд долларов на валютном счете правительства. Такие показатели стали возможны благодаря внешней бюджетной поддержке, которую страна получает из-за войны.

Об этом пишет глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В то же время, имея несколько механизмов долгосрочного финансирования и развития от партнеров (Ukraine Facility, программа EFF, ERA – выделение 50 млрд долларов за счет доходов от обездвиженных активов Банка России), имеем уверенность в закрытии потребности во внешнем финансировании на 2025 и часть следующего года", – отметил нардеп.

По его словам, это будет поддерживать валютную, долговую и банковскую стабильность в ближайшие 12-18 месяцев.

Напомним, в декабре Украина получила рекордные объемы внешнего финансирования – 9,2 млрд долларов.

В целом с начала полномасштабной войны международные партнеры предоставили Украине бюджетную поддержку в размере 115,2 млрд долларов. Ключевые доноры – страны ЕС, США и Международный валютный фонд. В 2022 году помощь составила 31,1 млрд долларов, в 2023-м – 42,4 млрд, а в прошлом году – 41,7 млрд. В среднем – 3,4 млрд долларов в месяц.