Україна ввійшла у 2025 рік із резервами на рівні $43,7 мільярда – Гетманцев

Україна ввійшла у новий рік із 43,7 млрд доларів резервів та близько 3,9 млрд доларів на валютному рахунку уряду. Такі показники стали можливими завдяки зовнішній бюджетній підтримці, яку країна отримує через війну.

Про це пише голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Водночас маючи декілька механізмів довгострокового фінансування і розвитку від партнерів (Ukraine Facility, програма EFF, ERA – виділення 50 млрд доларів за рахунок прибутків від знерухомлених активів банку Росії), маємо впевненість у закритті потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 і частину наступного року", – зазначив нардеп.

За його словами, це підтримуватиме валютну, боргову та банківську стабільність у найближчі 12-18 місяців.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала рекордні обсяги зовнішнього фінансування – 9,2 млрд доларів.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні бюджетної підтримки у розмірі 115,2 млрд доларів. Ключові донори – країни ЄС, США та Міжнародний валютний фонд. У 2022 році допомога становила 31,1 млрд доларів, у 2023-му – 42,4 млрд, а торік – 41,7 млрд. У середньому – 3,4 млрд доларів на місяць.