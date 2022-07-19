"Вернуть детям лето" компания ASBISc Enterprise дарит летний отдых детям-переселенцам в лагере 7Fields

18 июня 2022 летний лагерь 7Fields в селе Семиполки Киевской области открыл двери для новой группы детей.

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150 детей, приехавших из пострадавших от обстрелов и бомбардировок регионов Украины, теперь могут отдохнуть и насладиться летом благодаря специальной программе спонсорства ASBISc Enterprise .



Большинство инфраструктурных объектов Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областей частично или полностью разрушены и не подлежат эксплуатации. В том числе и учебные заведения, по состоянию на середину июля 2116 зданий учреждений образования повреждены, 216 из них разрушены полностью.

И чтобы вернуть радость лета детям, приешавшим из зоны боевых действий, школа 7Fields организовала специальный летний лагерь, работающий на благотворительных началах и дающий возможность каждому стать спонсором этой инициативы. А семьи детей в это время спокойно могут заниматься поиском работы и обустройством жизни на новом месте.

ASBIS спонсировал 3 группы по 50 детей каждая, которые проведут по 12 дней в безопасной среде лагеря с множеством развлечений.

На территории лагеря есть много детских площадок, два бассейна, веревочный парк, теннисный корт, кинотеатр и уличные шахматы, а также малыши смогут попробовать себя в мастерской хендмейда. В лагере функционирует множество развлекательных кружков.

Кроме развлекательной программы, важнейшей частью пребывания в лагере является работа с психологами. Для этого предусмотрены индивидуальные занятия с дипломированными специалистами в формате игр.

Что важно - на время воздушных тревог в лагере есть оборудованный подвал с двумя выходами, проведено электричество, есть холодильники, запасы пищи и воды.

«Война - это трудная ситуация для любого взрослого человека, но особенно тяжело она сказывается на детях. Дети, которые стали переселенцами из-за войны в Украине, являются нашим будущим и нуждаются в нашей поддержке как никогда. Надеемся, что проект летнего лагеря поможет вернуть им радость детства. На этом мы не останавливаемся и уверенно двигаемся к победе», – отметил Виталий Мельниченко, директор АСБИС-Украина.

С первых дней международная компания ASBIS Enterprise, которая в Украине представлена ​​компаниями АСБИС-Украина, Breezy Украина, iOn и iSupport, является спонсором гуманитарных проектов. Сегодня компания уже передала 20 укомплектованных реанимобилей для горячих точек Украины, где идут активные боевые действия, организовала гуманитарную помощь, а именно: средства первой необходимости: карематы, спальные мешки, фонари и одежда, электрогенераторы, более 300 ноутбуков и планшетов, павербанки и модемы. Более 27 тысяч медицинских изделий и аптечек уже находятся в руках наших защитников.

Мы не останавливаемся и продолжаем работу с верой в нашу Победу!

Если вы тоже хотите вернуть улыбки и смех детям Украины, то призываем вас поддержать инициативу летнего лагеря 7Fields

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ, ПРИНЯТИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ

ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) специализируется на проектной дистрибуции (VAD: value-added distribution), решениях для рынков В2В и реализации ИТ продукции от мировых известных производителей, и обеспечивает полный цикл их распространения, сочетая международный охват с широким ассортиментом. Сотрудничая с лидерами ИТ-индустрии, наша команда экспертов создает эффективные решения для компаний и организаций, объединяя оборудование и программное обеспечение, облачные сервисы и технологии.

В Украине в состав холдинга входят компании АСБИС-Украина, iOn, Breezy и iSupport.

Больше информации: asbis.com

Компания Асбис-Украина – один из ведущих дистрибьюторов компьютерной техники и комплектующих, потребительской электроники и решений для бизнеса. Мы – часть международного холдинга ASBISc Enterprises PLC, которая представлена почти в 30 странах по всему миру. В Украине наш портфель насчитывает 50+ брендов и 1500+ продуктов.

Вместе с нашими партнерами мы делаем новые технологии доступными и понятными каждому. Наша цель – поддержка Украинской экономики и обеспечения рабочими местами наших сотрудников.

Больше информации: asbis.ua

Breezy Украина – часть международного холдинга ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB). Наша миссия – быть надежным партнером, который реализует для своих партнеров и клиентов лучшие условия для обмена и покупки гаджетов мировых производителей, давая им вторую жизнь. Больше информации: breezy.ua/ru

iOn (Ай Он) – официальный представитель Apple в Украине со статусом Apple Premium Reseller, предоставляемый компаниям с высокими стандартами сервиса. Сейчас в Украине мы обеспечиваем работу 4 фирменных оффлайн Apple магазинов и интернет продаж любимой техники. Мы предлагаем полный ассортимент компьютеров Mac , смартфонов iPhone, часов Apple Watch, планшетов iPad и беспроводных наушников AirPods, а также полный список аксессуаров и программного обеспечения. iOn – это центр компетенции Apple в Украине, куда вы всегда можете обратиться по любому вопросу и получить профессиональную консультацию по любому продукту от специалистов официального представителя Apple Premium Reseller.

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