"Повернути дітям літо" компанія ASBISc Enterprise дарує літній відпочинок дітям-переселенцям у таборі 7 Fields

18 червня 2022 року літній табір 7Fields у селі Семиполки Київської області відкрив двері для нової групи дітей.

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150 дітлахів, які приїхали з регіонів України, що постраждали від обстрілів та бомбардувань тепер можуть відпочити і насолодитись літом завдяки спеціальній програмі спонсорства ASBISc Enterprise .



Більшість інфраструктурних об'єктів Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей частково або повністю зруйновані та не підлягають експлуатації. У тому числі й навчальні заклади, станом на середину липня 2116 будівель освіти пошкоджено, 216 з яких зруйновано повністю.

І щоб повернути радість літа дітлахам із зони бойових дій, школа 7Fields організувала спеціальний літній табір, який працює на благодійних засадах і дає можливість будь-кому стати спонсором ініціативи. А сім'ї дітей, в цей час, спокійно можуть займатися пошуком роботи та облаштуванням життя на нових місцях.

ASBIS спонсорував 3 групи по 50 дітей кожна, які проведуть по 12 днів у безпечному середовищі табору з безліччю розваг.

На території цього табору є багато дитячих майданчиків, два басейни, мотузковий парк, тенісний корт, кінотеатр та вуличні шахи, а також малеча зможе спробувати себе в майстерні хендмейду. У таборі функціонує велика кількість розважальних гуртків.

Окрім розважальної програми, найважливішою частиною перебування у таборі є саме робота з психологами. Для цього призначено індивідуальні заняття з дипломованими фахівцями у форматі ігор.

Що важливо - на час повітряних тривог у таборі є обладнаний підвал із двома виходами, проведена електрика, є холодильники, запаси їжі та води.

«Війна - це складна ситуація для будь-якої дорослої людини, але найтяжче вона впливає на дітей. Діти, які зараз переміщені через війну в Україні, є нашим майбутнім і потребують нашої підтримки як ніколи. Сподіваємося, що цей проект літнього табору допоможе повернути їм радість дитинства. На цьому ми не зупиняємось і впевнено рухаємось до перемоги». – зазначив Віталій Мельниченко, директор АСБІС-Україна.

З перших днів міжнародна компанія ASBIS Enterprise, яка в Україні представлена ​​компаніями АСБІС-Україна, Breezy Україна, iOn та iSupport, є спонсором гуманітарних проектів. На сьогодні компанія вже передала 20 укомплектованих реанімобілів для гарячих точок України, де йдуть активні бойові дії, організувала гуманітарну допомогу, а саме: засоби першої необхідності: каремати, спальні мішки, ліхтарі та одяг, електрогенератори, понад 300 ноутбуків та планшетів, павербанки та модеми . Понад 27 тисяч медичних виробів та аптечок вже в руках наших захисників.

Ми не зупиняємось і продовжуємо роботу з вірою в нашу Перемогу!

Якщо ви теж хочете повернути усмішки та сміх дітям України, то заохочуємо вас підтримати ініціативу літнього табору 7Fields

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЇ, ЩО ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ

ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB) спеціалізується на проектній дистрибуції (VAD: value-added distribution), рішеннях для В2В ринків та реалізації ІТ продукції від світових відомих виробників, та забезпечує повний цикл їх розповсюдження, поєднуючи міжнародне охоплення з широким асортиментом продуктів. Співпрацюючи з лідерами ІТ-індустрії, наша команда експертів створює ефективні рішення для компаній та організацій, поєднуючи обладнання та програмне забезпечення, хмарні сервіси та технології.

В Україні до складу холдинга входять компанії АСБІС-Україна, iOn, Breezy та iSupport.

Більше інформації:asbis.com

Компанія АСБІС-Україна – один з провідних дистриб’юторів комп’ютерної техніки та комплектуючих, споживчої електроніки та рішень для бізнесу. Ми - частина міжнародного холдингу ASBISc Enterprises PLC, яка представлена майже в 30 країнах по всьому світу. В Україні наш портфель нараховує 50+ брендів та 1500+ продуктів.

Разом з нашими партнерами ми робимо нові технології доступними та зрозумілими кожному. Наша ціль підтримка Української економіки та забезпечення робочими місцями наших співробітників.

Більше інформації:asbis.ua

Breezy Україна – частина міжнародного холдингу ASBISc Enterprises PLC (WSE: ASB). Наша місія бути надійним партнером, який реалізовує для своїх партнерів та клієнтів найкращі умови для обміну та купівлі гаджетів світових виробників, даючи їм друге життя. Більше інформації: breezy.ua/ua

iOn (Ай Он) – офіційний представник Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller, який надається компаніям з високими стандартами сервісу. Наразі, в Україні ми забезпечуємо роботу 4 фірмових офлайн Apple магазинів та інтернет продажів улюбленої техніки. Ми пропонуємо повний асортимент комп'ютерів Mac, смартфонів iPhone, годинників Apple Watch, планшетів iPad і безпровідних навушників AirPods, а також повний перелік аксесуарів та програмного забезпечення. iOn – це центр компетенції Apple в Україні, куди ви завжди можете звернутися з будь-яким питанням і отримати професійну консультацію з будь-якого продукту від спеціалістів офіційного представника Apple Premium Reseller.

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iSupport - авторизований центр сервісного обслуговування техніки Apple, Logitech, B&O.Багато років ми робимо так, щоби ваші гаджети працювали ідеально й безперебійно за будь-яких умов. Тестуємо, діагностуємо, ремонтуємо – швидко, якісно і з гарантією. Ми постійно покращуємо якість клієнтського сервісу та додаємо нові опції.

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