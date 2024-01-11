«Зігріємо всюди, де наші люди»: WOG передав військовим Сил територіальної оборони ЗСУ понад 1 000 000 хімічних грілок

Переохолодження та обмороження – вкрай підступні вороги в зимовий період. Військові, що захищають Україну на передовій, мають досить обмежені можливості зігрітися. Розуміючи цю потребу, мережа АЗК WOG у співпраці з Благодійним фондом «+380» в межах проєкту «Зігріємо всюди, де наші люди» закупила та передала Силам територіальної оборони Збройних Сил України понад 1 000 000 хімічних грілок.

Це чи не найбільша разова благодійна поставка хімічних грілок для Сил оборони.

Захисники отримають два види грілок: пару хімічних грілок для рук або пару грілок-устілок для взуття. Їхня робоча температура – до 45-60 °C, яка зберігатиметься та зігріватиме захисників до 8 годин. Такі грілки можна покласти у взуття, щоб ноги були в теплі, рукавиці, кишені тощо.

«Щоб зігріти захисників, WOG закупив понад 1 млн хімічних грілок. Ми хотіли передати їх у якості подарунка до різдвяно-новорічних свят, але ситуація на кордоні цьому завадило. Незважаючи на невелику затримку, найближчими днями воїни отримають таку необхідну підтримку. Набори хімічних грілок будуть розподілені між підрозділами ТРО, які в лавах Сил оборони захищають Україну», - підкреслив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

«Більшість військовослужбовців сьогодні знаходяться у взводних опорних пунктах (ВОП) та ротних опорних пунктах (РОП). Ці місця важко обладнати буржуйками та іншими засобами обігріву. А хімічні грілки дають можливість військовим хоча б мінімально зігрітися, та, що надзвичайно важливо, запобігти переохолодженню. Будь-яка підтримка захисників важлива з точки зору покращення їхнього морально-психологічного стану, а забезпечення їх хімічними грілками – це ще й обігрів та сприяння у збереженні здоров`я захисників», - зазначив Володимир Сахневич, полковник, начальник логістики, заступник командувача Сил територіально оборони ЗСУ.

«Синергія відповідального бізнесу і благодійних організацій дозволяє зміцнювати обороноздатність та мобілізаційну готовність країни, допомагаючи наближати нашу Перемогу. Наразі, коли добова температура тримається на рівні -10°C, військовослужбовці Сил територіальної оборони Збройних Сил України як ніколи потребують індивідуальних засобів обігріву, зокрема хімічних грілок для рук і ніг. Саме тому колаборація нашого фонду та мережі АЗК WOG в межах проєкту «Зігріємо всюди, де наші люди» спрямована на захист військовослужбовців, які зараз перебувають в зоні виконання бойових завдань», - підкреслив Олександр Пашинін, засновник Благодійного фонду «+380».

Сприяння в організації оперативної логістики з прийому й відвантаженню гуманітарного вантажу надала Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Євровектор».

Довідка

Хімічні грілки містять у своєму складі порошок заліза, активоване вугілля та речовини, які тримають тепло. Вони зберігаються в щільно закритому пакеті, який потрібно відкрити безпосередньо перед використанням, тоді під впливом повітря суміш нагріється, й грілки зігріватимуть захисників протягом 4-8 годин.