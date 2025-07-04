170 тонн каждый: "Укрэнерго" получило партию мощных трансформаторов

"Укрэнерго" получило несколько десятков мощных трансформаторов, некоторые из которых весят более 170 тонн. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставке энергетических ресурсов" (REPOWER), который финансируется при поддержке 17 стран и администрируется Всемирным банком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, их главная цель – повысить надежность энергосистемы и обеспечить бесперебойное питание потребителей.

В зависимости от типа это оборудование может выполнять различные задачи в процессе передачи энергии от электростанций к распределительным сетям.

"Надеемся, что объем финансирования в рамках проекта REPOWER будет расширен, потому что это важно в рамках подготовки к следующей зиме", — заявил он.

Поскольку речь идет о напряжении в сотни тысяч вольт, то и размеры у мощных трансформаторов соответствующие. К примеру, габариты автотрансформатора 330 кВ – это высота до 4,5 метра, ширина – более 4 метров и вес – более 170 тонн (без масла и навесного оборудования).

Такой груз требует особых подходов к логистике: маршруты перевозки складываются так, чтобы обойти туннели, мосты и даже железнодорожные переезды там, где это не дают вес и размер груза.

Всего на нужды НЭК "Укрэнерго" в рамках проекта REPOWER выделено 200 млн. долларов США.

Напомним, в феврале НЭК "Укрэнерго" начало ежедневные аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO) по направлениям Украина – Словакия.

Также "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией .