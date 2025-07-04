170 тонн кожен: "Укренерго" отримала партію потужних трансформаторів

“Укренерго” отримало декілька десятків потужних трансформаторів, деякі з яких важать понад 170 тонн. Це стало можливим завдяки проєкту “Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів” (REPOWER), що фінансується за підтримки 17 країн та адмініструється Світовим банком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, їхня головна мета – підвищити надійність енергосистеми та забезпечити безперебійне живлення споживачів.

Залежно від типу, це устаткування може виконувати різні завдання у процесі передачі енергії від електростанцій до розподільчих мереж.

"Сподіваємось, що обсяг фінансування в рамках проєкт REPOWER буде розширений, бо це важливо в рамках підготовки до наступної зими", – заявив він.

Оскільки йдеться про напругу в сотні тисяч вольт, то і розміри у потужних трансформаторів відповідні. Наприклад, габарити автотрансформатора 330 кВ – це висота до 4,5 метра, ширина – понад 4 метри і вага – більше 170 тонн (без оливи і навісного обладнання).

Такий вантаж вимагає особливих підходів до логістики: маршрути перевезення складаються так, щоб оминути тунелі, мости і навіть залізничні переїзди там, де це не дають зробити вага та розміри вантажу.

Загалом на потреби НЕК "Укренерго" в рамках проєкту REPOWER виділено 200 млн доларів США.

Нагадаємо, у лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденні аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.