263 млрд грн неуплаченных налогов: долг украинских компаний вырос в 2,5 раза

По состоянию на 1 июля 2026 года 218731 украинская компания имеет задолженность по уплате налогов на общую сумму 263,32 миллиарда гривен. С самого начала полномасштабного вторжения совокупный налоговый долг бизнеса увеличился в 2,5 раза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

В среднем на одно предприятие-должника приходится около 1,2 миллиона гривен непогашенных налоговых обязательств. За первое полугодие 2026 г. количество компаний с налоговым долгом возросло на 3%, а общая сумма неуплаченных налогов увеличилась на 4%.

Для сравнения, в течение всего 2025 года количество должников выросло всего на 4%, однако сумма задолженности увеличилась сразу в 1,6 раза — ориентировочно на 100 миллиардов гривен.

Динамика роста количества должников и суммы задолженности за последние два года:

Июль 2024: 189 227 компаний задолжали государству 132,27 млрд грн;

Январь 2025: 203 617 компаний имели 156,42 млрд грн задолженности;

Июль 2025: 209 705 предприятий задолжали 151,54 млрд грн;

Январь 2026: количество должников возросло до 212 519, а долг подскочил до 253,06 млрд грн;

Июль 2026: зафиксировано 218 731 компанию-должника с совокупным долгом в 263,32 млрд грн.

География задолженности и ситуация с крупными плательщиками

Наибольшая доля неплательщиков сосредоточена в столице – 58 056 компаний, или 27% от общего количества в Украине. На киевский бизнес приходится более трети всего налогового долга предприятий - 96,06 миллиарда гривен.

Региональное распределение задолженности выглядит следующим образом:

Днепропетровская область: второе место по количеству - 17 042 компании задолжали бюджету 23,37 млрд грн;

Харьковская область: третья позиция - 15 202 компании с совокупным долгом в 10,56 млрд грн;

Полтавская область: лидер по размеру среднего долга – 2,78 млн грн на одного должника;

Кировоградская область: средний долг составляет 2,2 млн. грн. на одно предприятие.

Существенно более высокие средние объемы неуплаты характерны для крупных налогоплательщиков. В Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками средний долг составляет 561,22 млн грн на одну компанию, а в Западном межрегиональном управлении - 478,8 млн грн. Несмотря на значительные индивидуальные суммы, на весь сектор крупных плательщиков приходится сравнительно небольшая доля общего долга — 19,94 млрд. грн., или около 8%.

Узнать названия конкретных компаний, сформировавших наибольшие задолженности перед государством, пока невозможно. С начала полномасштабной войны Государственная налоговая служба закрыла часть данных и продолжает обнародовать только общую статистику по налоговому долгу.

Напомним, ранее сообщалось, что 16,6 млрд грн налогов задолжали ФЛП государству. По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на июль 2026 года 1,5 млн ФЛП имеют более 16,6 млрд грн налогового долга, а количество должников возросло в 2,3 раза.